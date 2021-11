Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones y el Gobierno se prepara para lo que pueda suceder la noche del domingo. Consideran que esta semana, sobre todo las últimas 72 horas antes de los comicios, serán clave porque muchas personas definirán en ese momento su voto. Con esa idea en mente el presidente Alberto Fernández, los candidatos, gobernadores, intendentes y ministros intensificaron sus bajadas al territorio y el diálogo directo con los ciudadanos. Eso forma parte de la estrategia de campaña diseñada por el asesor catalán del gobierno, Antoní Gutiérrez Rubí, que lidera el comando electoral desde el Complejo Cultural C ubicado en Chacarita --sitio que volverá a oficiar de bunker del Frente de Todos el domingo--. En esa línea, la tarde del lunes el Presidente volvió a realizar una "microacción" en el conurbano bonarense donde dialogó con industriales, trabajadores y jóvenes del municipio de San Martín. Allí aseguró que “la economía argentina está creciendo más del 9 por ciento”, y destacó que él representa "los intereses de los que menos tienen".

"Antes de las PASO hubo una desconexión con las bases. También hubo enojo de las personas con las limitaciones y restricciones que se tuvieron que realizar por la pandemia y que generaron algo que nunca había sucedido, que siendo peronistas tengamos que pedir a las personas que no salgan a trabajar, uno de nuestros principios rectores. También hubo muchos actos endogámicos que no sumaron. Pero decidimos no enojarnos con el resultado y escuchar el mensaje para poder trabajar en todas esas cosas", confían desde el Gobierno.



Desde el oficialismo consideran que este tramo de la campaña se dividió en tres momentos: un primero de escucha; un segundo signado por la toma de medidas y un tercero que consistirá en pedir el voto durante las últimas 72 horas antes de los comicios. Esos momentos se fueron reflejando, a su vez, en los distintos spots de campaña. Allí, explican, se fue de lo abstracto a lo particular: en el primer spot se mostraban imágenes de aviones despegando o de fábricas produciendo que, expresan desde el comando de campaña, "mostraron nuestros valores generales"; luego hubo una pieza audiovisual en la que se repasaban las medidas concretas acompañadas con la palabra SÍ y el último fue se divulgó este domingo, en el que se pueden ver dos posturas: la de quienes desde el oficialismo denominan "los señores del NO", haciendo referencia a la oposición --en el spot encarnada por el expresidente, Mauricio Macri, la exgobernadora, María Eugenia Vidal y la exdiputada, Elisa Carrió-- versus los trabajadores, a los que el Gobierno quiere representar.

"La idea es mostrar que este es un Gobierno que te ayuda, pero para que vos puedas emprender", explican desde el oficialismo y ponderan medidas que se tomaron en el último tiempo como la conversión de planes sociales en empleo; el Pre viaje; las leyes de alivio fiscal y las distintas aperturas como, por ejemplo, de los vuelos internacionales. "Tratamos de reconectar con el que no nos fue a votar, de brindar mucha información de gestión y de ser pragmáticos para que la gente note que se trata de políticas útiles que le mejoran la vida a las personas hoy".

Una de las estrategias del FdT en este tramo de la campaña fue no mostrar a los candidatos en los clásicos spot ni en los afiches callejeros. Tampoco hubo mesas en las esquinas para repartir volantes. El oficialismo descentralizó la campaña en cada provincia y en cada municipio, y la idea rectora fue "que los protagonistas sean los ciudadanos". Desde el Gobierno confían que este domingo habrá mayor participación y que eso los beneficiará. Sobre el acto de cierre del jueves, aún no se confirmó si participará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero comentan que el objetivo del mismo será "mostrar al Gobierno unido, que se escuchó y que se accionó con gestión".

Acuerdo con la oposición tras las elecciones

Más allá de lo que suceda el domingo --muchos dentro del oficialismo consideran que el panorama es "incierto"-- desde las distintas tribus ya están pensando en lo que sucederá después del 14 --por más que aclaran que hoy esa no es la prioridad--. Por una parte, el desafío será reacomodar el frente interno y ver cómo encararán los 25 meses de gestión. "Este es un Gobierno que hay que cuidar más que tensionar y eso es trabajo de todos", opinan en Balcarce 50. Pero por otro, también piensan en cómo encararán un acuerdo con la oposición. "Hoy no es momento para conversar sobre eso porque las elecciones exacerban las diferencias, pero en algún momento va a tener que suceder. Ellos siguen sin reconocer que son responsables de la deuda que tomaron y se va a tener que dar una discusión más sincera porque hay un problema estructural grave que tiene el país y que hay que resolver", opinan desde Casa Rosada.

Otro de los que piensa en este escenario de diálogo con la oposición es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en reiteradas ocasiones mencionó la importancia de lograr un acuerdo en temas básicos. Massa trabajó sobre esta cuestión con el Presidente y la Vicepresidenta y la idea es poder lanzar el proyecto en diciembre. Se convocaría a un diálogo, por un lado, en el ámbito del parlamento y por otro en el marco del Consejo Económico y Social para poder conversar con trabajadores y empresarios.

Vidal fue una de las que se opuso al diálogo e incluso expresó que luego de las elecciones Juntos por el Cambio podría pedir la presidencia de la Cámara Baja. Desde el oficialismo le hicieron saber que, lejos de estar en contra, la presidencia de Diputados puede someterse a votación, pero en caso de perder la oposición, también habría una reconfiguración en la conformación de las comisiones parlamentarias.