Desde ayer personas pertenecientes al paraje Las Cortaderas, ubicado a unos 20 kilómetros del municipio de Islas de Cañas (departamento Iruya), se movilizan a la capital de Salta, en reclamo del servicio de energía eléctrica. Sostienen que en el día, sólo tienen de 3 a 4 horas de luz, lo que imposibilita una rutina tranquila, y además, les impide la refrigeración de alimentos y medicamentos.

Varios vecinos contaron que la semana pasada se hicieron presentes en la localidad, personal de la empresa Edesa S.A., proveedora del servicio en toda la provincia. En el encuentro, quedaron en transmitir novedades en un plazo de 5 días, pero esto no fue así. Lo que derivó que ayer se de una primera manifestación en la entrada del acceso sur al departamento de Orán, sobre la ruta nacional 50; y hoy, se dispongan a llegar a la Casa de Gobierno de Salta, ubicada en el barrio de Grand Bourg.

"Hasta hoy no tenemos ninguna novedad y nadie nos escucha porque acá pedimos por la luz las 24 horas del día", expresó a Salta/12, el dirigente de la comunidad indígena, Guido Flores. Relató que tienen luz unas pocas horas y que depende siempre del combustible que puedan costear las familias.

La comunidad de Las Cortaderas actualmente accede a la energía eléctrica mediante el uso de un grupo electrógeno. Esta medida fue adoptada desde hace más de 10 años pues se consideraba que el pueblo era muy chico para tener un tendido eléctrico. Sin embargo, con el correr de los años, el pueblo fue creciendo demográficamente y hoy tienen una población de 130 familias.

Originalmente, la localidad nació a orillas del río de Las Cortaderas y se constituyó con un pequeño grupo de familias. Pero la población comenzó a aumentar y así, se fue tomando el otro margen del río. Así se conformó el lado viejo y el lado nuevo del pueblo Las Cortaderas. Del lado viejo, quedaron la escuela, la sala de primeros auxilios y la iglesia; mientras que en el lado nuevo, vive la mitad de la población.

"Por familia ponemos entre $400 y $500 mensualmente, pero para tener sólo de 3 a 4 horas, ya no es negocio", cuestionó Flores. Por esa razón, exigen que la empresa disponga todas las alternativas para que exista un permanente servicio de la luz porque "sin energía eléctrica no se puede vivir". La preocupación crece cuando las familias no pueden guardar alimentos en refrigeración, y cuando los medicamentos que están en el puesto sanitario, tampoco pueden resguardarse.

Frías relató que la semana pasada se hicieron presentes en el lugar, personal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia (ENRESP); y de Edesa. Desde la empresa de energía, aseguraron a Salta/12 que ayer se envió al Ente Regulador, una nota con el requerimiento de la obra para la comunidad. La acción se realizó después del relevamiento que se dio días anteriores.

Aclararon que la obra que llevarán adelante, se hará a través del MUCAAP, que resulta un fondo de dinero que se junta por las multas que les pone el Ente a la empresa, a causa de la calidad del servicio. Por lo tanto, es el Ente quién indica a qué obras se destinan esos montos. De producirse la autorización de la obra, el trabajo suele asignarse a una empresa contratista de Edesa.

Las familias de la comunidad, reclaman que la empresa quedó en darles algún avisado en un plazo de 5 días, pero esto no sucedió. "Por eso decidimos salir en grupos a Salta, porque seguimos sin tener respuestas", cuestionó Frías. Hasta las últimas horas de ayer, ni el Ente, ni Edesa, se habían comunicado con personas de Las Cortaderas.

Por su parte, el comunicador local Eusebio Aramayo, dijo a Salta/12 que la gente está decidida a reclamar porque llevan "más de 20 años en la misma situación". "No puede ser que los pueblos originarios siempre sean olvidados", lamentó, señalando que son décadas de promesas inclumplidas en materia de salud, educación, alimentación, y caminos.



Al ser un pueblo que se asentó a las orillas del río, cuando éste crece, directamente encierra a cada uno de los lados. De esta manera, el lado nuevo se ve impedido de acceder a los derechos de la educación y la salud porque están en el lado viejo. Es por eso que los vecinos reclaman la construcción de un puente sobre el río.