Instalado en la capital salteña desde el lunes por la tarde para encarar los últimos días de campaña en la ciudad más poblada de la provincia y que le es adversa desde hace unos años al Frente de Todos, Emiliano Estrada conversó con Salta/12 sobre cómo espera las elecciones nacionales de medio término del próximo domingo 14.

Dejó su impresión en cuanto a las propuestas que lleva adelante su espacio, que, aseguró, es el único que tiene una idea clara y concisa para el territorio y no solo promesas electoralistas. Y se esperanza con mejorar el resultado de las Primarias, en la que fue el candidato más votado, sumando los votos de los que en la primera instancia se ausentaron a expresar su voluntad en las urnas.

Su último recorrido por el interior fue ayer en Rosario de la Frontera. Allí, acompañado por su compañera de lista, Pamela Caletti, hizo un repaso por las obras que lleva adelante el gobierno Nacional en ese departamento, y visitó junto al intendente Gustavo Solís algunas de ellas, como las escuelas Pedraza y Gorriti, la avenida Illia, la circunvalación, el acceso norte, y resaltó la importancia que tendrá la iluminación de la ruta 9/34.

- ¿Cómo van a encarar estos tres últimos días de campaña?

- Bueno, ya la verdad que la mayor parte de la campaña está hecha, ahora estamos hasta el jueves en capital, donde cerraremos con un acto chico (será en el salón céntrico del gremio de Gastronómicos) ese mismo día.

Pero hoy (por el lunes), estuve en Metán y en Rosario de La Frontera acompañando al intendente con su Gabinete Joven y viendo cómo funciona esa iniciativa que es escuchar a ese sector de la sociedad. Y acá en Salta vamos a realizar varias caminatas y hablaremos con los medios locales.

- ¿La intención es recuperar votos que se fueron perdiendo con los años en la capital provincial?

- Sí, totalmente, queremos enfocarnos acá, para eso hemos sumado al 100% a gente que por ahí antes no se había involucrado en la campaña nacional como la gente de Jorge Guaymas (va tercero en la lista) y que va a servir para obtener un mejor resultado.

Nosotros vamos a seguir apostando a nuestra idea e intentaremos torcer la visión del electorado para con la política y los políticos. Lo hicimos siempre desde no prometer algo específico como hacen otros, que prometen pavimento a la gente de algún barrio, porque eso es lo que después decepciona y desilusiona a la gente. Sino desde la mirada que tenemos para Salta y su producción para revertir la situación de pobreza y generar trabajo genuino. Queremos que nos voten porque ven que estamos preparados y saben lo que estamos pensando para la provincia para los próximos años.

Cuando decimos de hacer cosas diferentes tiene que ver con eso, ser prudentes en las cosas que proponemos y enfocar la mirada en Salta, por eso insistimos en que no hay proyecto de provincia si no hay proyecto de país y queremos una Salta productiva de la mano de este gobierno que apuesta a eso.

- ¿Cree que va a ir a votar más gente que en las PASO?

- Sí, primero porque en las Primarias tuvimos un fin de semana largo, y segundo porque mucha gente en esa instancia opta por no participar porque entiende que no se define nada. Sobre todo va a crecer la participación en el interior, donde hicimos el trabajo de concientizar que deben ser partícipes.

Además apostamos a que vayan más jóvenes, donde apuntamos toda esta segunda campaña, al igual que con los pequeños productores. Siempre se dice que son el futuro y también el presente, pero nosotros estamos convencidos que el futuro es una sucesión de construcciones del presente. Y que el presente que tenemos hoy es producto de lo que construyeron algunos hace muchos años, y que a pesar que dicen que no les gusta son los que se están presentando para repetirlo. Por eso creemos que somos nosotros, los jóvenes los que queremos construir de aquí en adelante, porque ellos ya tuvieron su oportunidad.

- ¿Está tranquilo por todo lo que se hizo en estos meses de campaña?

- Sí, estuvimos por toda la provincia y hablamos con todos los sectores. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, y en la comparativa con otros espacios vemos que tuvimos una campaña super movida y con propuestas claras, que era nuestro principal desafío, y no entrar en una campaña de discusión que son las que saturan a la sociedad.

- ¿Cómo cree que serán los resultados?

- Creo que vamos a terminar primeros y vamos a obtener dos de los tres diputados nacionales. En las PASO me daban tercero y obtuvimos casi un empate en la capital y un contundente triunfo en el interior. No hay que creer en la linealidad de los votos que se suman de cada espacio, porque Guillermo Durand Cornejo le ganó en votos a Carlos Zapata, y hay que ver si todos los que votaron a las otras listas de Juntos por el Cambio van hacia él. Yo creo que se van a distribuir en otros espacios, porque naturalmente los votantes radicales de Héctor Chibán se sienten más identificados con Felipe Biella que con Zapata.

­- ¿Va a ir al debate que reliza Canal 9? ¿Qué opina del faltazo de Zapata? (el candidato de JxC adujo que se encontrará en el interior realizando el cierre de su campaña)

- Sí, voy a ir y no sabía nada de Zapata, espero que esté. Aunque creo que un debate de siete va a complicar a la hora de poder expresar las ideas de cada uno, porque no alcanza con 5 minutos para explicar todo lo que tenemos para proponer. Pero ojalá se puedan plantear ideas y no una pelea de espacios políticos que es lo que termina sucediendo siempre y no suma nada.

- Con respecto a eso, desde Juntos por el Cambio+, puntualmente Carlos Zapata, plantea su discurso desde la oposición al Frente de Todos y no desde proyectos claros.

- Por eso decía que somos el único espacio que planteamos ideas concretas y claras de cara a la sociedad. Tenemos que revitalizar la política, elevar el nivel de discusión y dejar de hacerla solo con la confrontación.

Tanto en el 2019, pero también en el 2015 y ahora, la sociedad siempre supo claramente qué planteaba el Frente de Todos, cosa que con Cambiemos no sucedió, porque el desastre económico que tiene hoy la Argentina es producto de su gestión a la que se sumó la pandemia, y no traen una propuesta clara de cómo salir adelante, sino que se plantan en la mera oposición con una mirada negativa y desde el odio.

No hay que votar nunca con bronca y odio, las veces que lo hicimos salió mal, con (Fernando) de La Rúa y con (Mauricio) Macri. Lo que plantea hoy JxC es solo romperle el quórum al gobierno o ponerle un freno. Yo quisiera saber a qué quieren ponerle freno, ¿al puente que se está haciendo en Salta sobre el Río Arenales con fondos nacionales? ¿a la Ruta 40? ¿a la 51? ¿a la licitación que se hará esta semana para la autopista entre Rosario de La Frontera y Metán? Porque la verdad que a Salta han llegado obras como nunca, y la mirada federal del gobierno se ve en cada municipio.

Pero cuando ellos tuvieron quórum fue para generar momentos de inestabilidad como cuando no tuvimos presupuesto. Es una oposición que no dialoga y que lo único que le interesa es ser una oposición intransigente, que no busca el diálogo. Desde este lugar siempre nos van a encontrar con propuestas claras y con ganas de sacar el país y la provincia adelante.

Somos una nueva generación que hace política sin agresión. Desde este equipo de trabajo apostamos a la renovación generacional de la política, con ganas, con fuerzas y con formación profesional.