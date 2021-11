"Lo que se elige son dos modelos de gestión: El que trata de crecer, de generar puestos de trabajo, de poder salir de esa manera de la situación difícil en la que vivimos, o aquellos que nos llevaron a este desastre con tanto endeudamiento", señaló el candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, de cara a las elecciones generales del próximo domingo. "Aspiro a que el pueblo entienda la situación que se está viviendo, entienda que este gobierno ha heredado un país endeudado y la plata no está, y las obras y la producción tampoco. A eso le sumó la pandemia. No volvamos al sistema que va a dejar sin derechos a los trabajadores, que va a dejar otra vez a las Pymes sin la posibilidad de producir y trabajar dejando tantos puestos de trabajo en la calle como ya ha pasado", agregó el candidato que más votos sacó en las PASO. Para Lewandowski, "volver a caer en ese camino será muy complicado para los trabajadores y también para los empresarios que han sufrido mucho y lograron de casualidad sostener sus empresas, y tantas otras que han caído por la situación económica".

Mientras viajaba hacia Fighiera para participar de una actividad de campaña, el candidato a senador nacional por el Frente de Todos conversó con Rosario/12. "Nosotros lo que siempre dijimos es mostrar lo que estamos haciendo y potenciar lo que ya se está haciendo en Santa Fe para que se proyecte en todo el país. Fuimos la lista más votada en las PASO y con eso tratamos de incorporar a todos los sectores", dijo Lewandowski, que está acompañado en la boleta por María de los Angeles Sacnun.

"No sé si las condiciones han cambiado tanto, pero lo que sí uno cree es que se siguió potenciando un cambio que es real y concreto, con una industria que está creciendo y una cantidad de obra pública muy contundente, tanto de Provincia como de Nación, que genera mano de obra importante, se calculan 18 mil personas", agregó el actual senador provincial. Entre otras, mencionó los Acueductos del Gran Rosario y el Gran Santa Fe, el Desvío Arijón-Rafaela, en Reconquista. Gasoductos, en las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe y en el norte. La del Saladillo, una obra emblemática, autopista de la Ruta 33 y 34, el tercer carril de Rosario a la AO12.

Según Lewandowski, son datos concretos que contrastan con el de los frentes opositores, más precisamente el de Juntos por el Cambio que encabeza la ex modelo y periodista Carolina Losada: "No estamos diciendo qué cosas vamos a hacer, lo que hoy se está mostrando y no lo decimos nosotros ni lo dice el Indec, son las mismas cámaras empresariales las que están reconociendo que se está trabajando mucho más, y que hay un repunte de la economía concretamente a través de la pequeña y mediana empresa".

De todos modos, el candidato a senador nacional por el peronismo considera que "hay un atraso salarial muy importante, y habrá que ir recomponiéndolo. No nos olvidamos de esa recomposición y de la cuestión inflacionaria que también atenta contra el bolsillo de los trabajadores. Pero en materia productiva nadie puede dudar que la situación se está encaminando, en un contexto mundial marcado por la pandemia, hay empresas que todavía están sufriendo el tema de los insumos importados".

--El de la seguridad es una de las problemáticas que encabezan los reclamos de las personas que viven en los principales conglomerados urbanos de la provincia.

--Sin dudas es la gran preocupación de todos, y hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura que quizás no se puedan notar de un día para el otro tras haber heredado una gran cantidad de problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Eran más policías los que se iban de la fuerza que los que ingresaban. Hoy se trata de revertir eso, con más cadetes, con incentivos para quienes están en la fuerza, incrementando el equipamiento tecnológico en los próximos meses. también tenemos un gran problema en la justicia, con pocos juzgados federales. El tema es transversal, y lo que más nos atañe es lo que tiene que ver con lo social. En la medida que haya trabajo, de incorporar más sectores a la actividad productiva, será también una alternativa para combatir el delito.

--El gobierno nacional envió más fuerzas federales para combatir la narcocriminalidad. Y la semana pasada procesaron por narcotráfico del financista Gustavo Shanahan, un eslabón importante para lavar dinero narco.

--Si determinado tipo de delito crece con tanta virulencia como ha pasado en Rosario es porque ha tenido con distintos sectores del poder un guiño, por acción u omisión la responsabilidad, no sólo el poder político. Si hay un vínculo que se corta y se investiga todo, es un hecho importante. Con algunas investigaciones se han atacado a algunos sectores donde se lava el dinero proveniente del narcotráfico, y no solamente al pibe pobre de un barrio que termina siendo víctima de todo un sistema y no el verdadero responsable.

--¿Una buena elección el domingo lo posiciona en el oficialismo de cara al 2023?

--Estoy pensando en la elección del domingo. Después, en el cargo que me toque, seguir cumpliendo con mi responsabilidad. El tiempo dirá para qué estamos y dónde podemos avanzar. Por supuesto que uno siempre quiere crecer y está dispuesto a progresar, pero me parece que las expectativas tienen que ser de ocupar un cargo, honrarlo y trabajar bien. Si se tienen que dar algo será por lo que uno ha trabajado, no por otra cosa. Si uno trabaja bien, el resto viene por añanidura.