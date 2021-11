Un hecho sin precedentes en Catamarca se vivió ayer al conocerse la imputación y pedido de detención del ex juez de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Morales, por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Morales, quien fue acusado en 2020 por el delito de “cohecho” por cobro de coimas mientras era Juez, ahora deberá responder por “comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada”, junto a 5 personas más, situación que estipula una pena que va desde los 6 a los 20 años de prisión.

Durante su defensa, Morales negó los hechos y aseguró que el fiscal Federal Santos Reynoso y un abogado serían “socios” y que por eso él fue acusado.

Según se pudo conocer, la causa comenzó a investigarse el 26 de julio por Gendarmería Nacional y se sustentó con intervenciones telefónicas, autorizadas por el Juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras y realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO). La misma daba cuenta que existía una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes.

Luego de más de tres meses de escuchas, se pudo determinar que en esta organización participaban Marco Antonio Rearte, Domingo Sebastián Frías y Pablo Andrés Frías. Posteriormente, surgieron comunicaciones que daban cuenta que el abogado Juan Pablo Morales, no solo tenía conocimiento, sino que era integrante de la organización delictiva, al punto de que participaba de dichas actividades suministrando contactos telefónicos a personas que se dedican al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes, como en el caso del interno Gabriel Eduardo Lazarte, imputado también en la causa y detenido desde hace dos años en el Penal de Catamarca por homicidio y robo.

En cuanto a las actividades que realizaban, las actuaciones señalan que se pudo establecer que “Morales, Rearte, y Frías, eran los encargados de generar negocios de sustancias estupefacientes, no sólo en Catamarca, sino también en las vecinas provincias de La Rioja y Tucumán”. En este contexto, se supo que habría pruebas de la relación existente entre Morales y Rearte, al punto tal que este último se trasladó en algunas oportunidades en un automóvil propiedad de Morales.

Por otra parte se señala que el ex juez también habría participado en otras actividades ilícitas llevadas a cabo por los sospechosos Frías y Rearte.

Defensa

Las declaraciones indagatorias de 5 de los 6 imputados (faltó Lazarte), se concretaron desde las 13 hasta las 20 horas de ayer en el Juzgado Federal de Catamarca. Morales fue el único de los 6 que no fue detenido.

Al respecto, y en diálogo con Catamarca/12, el juez Contreras dijo: “Es prematuro lo investigado como para llegar a la detención (de Morales). Entendemos por la prueba obtenida que sí hay motivos para imputarlo pero no para privarlo de la libertad”.

En tanto, señaló que “Tenemos una serie de pruebas que debemos analizar, para ver si tenemos una relación probatoria mayor”. Con respecto a cuándo se realizó la imputación de Morales, ya que la primera información sólo se refería a Reartes y los hermanos Frías, Contreras contó que fue "cuando el expediente llegó a manos del Fiscal la semana pasada, quien interpretando las escuchas, entendió que Morales tenía alguna participación, por lo que pidió la detención y la indagatoria”.

Con respecto a las indagatorias y lo vertido por los imputados, el Juez Federal señaló que “todos dijeron lo que quisieron y no respondieron a las preguntas”.

En cuanto lo que declaró Morales, se supo que negó la acusación que pesaba sobre él. “Lo único que se me viene a la cabeza es la sociedad entre el Fiscal Federal Santos Reynoso y el abogado Jorge Rafael Bracamonte lo cual es harto conocido”, dijo y pidió la nulidad de las escuchas "por violar el secreto profesional" en su caso, además de asegurar que denunciaría penalmente a Santos Reynoso. También lo acusó de querer "montar un circo".

En cuanto a esta acusación, Contreras minimizó y dijo: “es simplemente un contubernio, él dice que son socios y va a probar eso. No hay siquiera semi prueba plena para pensar en algo así, por lo que el Fiscal sigue en la causa”.

“Mañana -por hoy- vamos a reunirnos con todos los asesores para ver cómo sigue, por el momento simplemente terminamos con las indagatorias”, concluyó.

Por su parte, el abogado de los hermanos Domingo y Pablo Frías, Pedro Vélez, también habló con Catamarca/12 y aseguró que hoy pedirá la excarcelación de sus pupilos. “Entiendo que ante la Ley y el derecho somos todos iguales, las prerrogativas de clases se acabaron con la asamblea del año 13 y es por eso que no comprendo por qué no se lo detuvo a Morales. Si él está libre con semejante carátula me parece que hay un montón de gente que hoy está presa por imputaciones menores que debería salir en libertad”.

“Entiendo que sí existe riesgo procesal porque fue a ver a los detenidos para hablar con ellos”, aseguró el abogado.

En cuanto a las acusaciones que realizó Morales contra el abogado Bracamonte, Vélez señaló: “El ladrón piensa que son todos de su misma condición. En tanto, confirmó que radicó una denuncia contra la esposa del ex juez por amenazas que ella le habría proferido momentos antes de que se iniciaran las declaraciones indagatorias.

Antecedentes

Morales y Raúl Da Prá, fueron imputados en junio del año pasado por el delito de “cohecho pasivo agravado”, mientras se desempeñaban como jueces de la Cámara de Apelaciones de Catamarca. Esta causa se inició el 29 de junio de 2020, cuando un video de 3 minutos fue enviado a los e-mails y celulares de todos los legisladores y miembros de la Justicia. En él se podía observar y escuchar cómo pedían 820 mil pesos para revocar la prisión preventiva del reo Edgardo Jiménez.

Tras el escándalo, ambos renunciaron.