Los dos hombres que están detenidos desde hace 8 meses en el marco de la causa por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo en la localidad de San Vicente y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, se declararon inocentes al ser indagados hoy por el homicidio de la víctima, luego de que la fiscal del caso considerara que hay pruebas para creer que De la Torre fue asesinado.



Se trata de Oscar Alfredo Montes (46) y Luis Alberto Ramos (37), quienes quedaron formalmente acusados por el delito de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” que prevé en un futuro juicio oral una pena de prisión perpetua, dijeron fuentes judiciales.



Los voceros confirmaron que el primero en declarar ante la fiscal descentralizada de San Vicente, Karina Guyot, fue el chatarrero Montes, quien optó por declarar y negó su participación en el hecho.



El abogado Gustavo Lastra, representante del imputado, aseguró a Télam que su cliente siempre admitió haberlo conocido a Tehuel por intermedio de Ramos y que "de ninguna manera tiene odio de género".



Según sus dichos, Montes confirmó haber estado en su casa el 11 de marzo --día de la desaparición de Tehuel-- cuando los tres se tomaron una foto y que, al día siguiente, al joven trans lo habían visto con vida en una "fiesta clandestina".



"Lo que se hizo en el día de ayer fue blanquear una situación irregular de tener detenida a una persona por falso testimonio durante ocho meses y ahora se les ocurrió esta carátula", sostuvo el letrado respecto al cambio de carátula que decidió la Justicia, ya que hasta ayer el caso era investigado como una "averiguación de paradero".



Es que los dos sospechosos estaban acusados de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio", sin embargo la causa dio un giro y, a pesar de que aún no fue encontrado el cuerpo de Tehuel, la fiscalía cree que fue asesinado.



"Montes dijo que él no tienen ninguna cuestión de odio hacia ninguna persona por su orientación sexual, ni siquiera se había enterado de la orientación sexual de Tehuel hasta que se la dice", afirmó Lastra.



En tanto, fuentes judiciales aseguraron que Ramos declaró ante la fiscal que el 11 de marzo por la noche, alrededor de las 20, se tomaron las fotos con Tehuel en la casa de Montes, y que esa misma noche mantuvo un entredicho con el dueño de casa porque le reclamó un dinero que supuestamente le debía.



Tras ello, el acusado dijo haberse ido de esa vivienda con Tehuel y que ambos se quedaron conversando cerca de la suya hasta las 22.30, cuando el joven trans se retiró y no lo vio más.



"Coincide en esa parte con lo que siempre dijo Montes en todas sus declaraciones", aseguró el abogado Lastra, quien adelantó: "Voy a pedir el sobreseimiento de mi defendido".



La fiscal Guyot requirió el mes pasado imputar a Ramos y a Montes por el crimen del joven y el juez de Garantías de Cañuelas Martín Rizzo avaló en las últimas horas el cambio de carátula a "homicidio agravado por odio a la orientación sexual", al creer que el asesinato es la hipótesis más firme.



Ese giro en la pesquisa se fundamentó con la incorporación de nueva prueba, entre ella la que indica que sangre hallada en la vivienda de uno de los sospechosos pertenecía a Tehuel.



Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Ramos, situada en la calle Mendoza al 1200 del barrio La Esperanza, en Alejandro Korn.



Justamente Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando salió de su casa de San Vicente rumbo a la de Ramos, en la localidad de Alejandro Korn, porque le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



Al no tener más noticias de él, su pareja realizó la denuncia por la desaparición ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y venta de drogas.



En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven.



Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.



Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.



Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien en principio la funcionaria judicial le había imputado el mismo delito que al primer acusado: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".