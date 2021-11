Este jueves se reestrena Harry Potter y la Piedra Filosofal, la película basada en las aventuras del joven mago creado por la escritora inglesa J.K. Rowling. A 20 años de la salida del film que cosechó millones de fanáticos en todo el mundo, la autora de la saga -que trabaja en los guiones de las precuelas, Animales Fantásticos- ha sido duramente criticada por sus comentarios transodiantes.

El año pasado, la escritora compartió en su cuenta de Twitter una nota de opinión que proponía la necesidad de un mundo más equitativo para las personas que menstrúan. “¿‘Gente que menstrúa’? -cuestionó-. Estoy segura de que había una palabra para esas personas”.

A pesar de que usuarios de la red social le recordaron que existen varones trans que menstrúan, Rowling siguió tuiteando en defensa del biologicismo y en contra de la identidad de género autopercibida. “Si el sexo no es real, entonces no existe atracción entre personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por mujeres se borra globalmente -sostuvo-. Conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo le quita la posibilidad a muchas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

Pero la autora de Harry Potter y de la saga The Cormoran Strike no se detuvo ahí y decidió publicar un ensayo en su sitio web personal en el que contó que decidió opinar sobre el tema después de haber leído que el gobierno escocés planeaba efectuar una reforma a partir de la cual las personas estarían habilitadas a definir su género según la autopercepción -al igual que sucede en Argentina- y sin la necesidad de tomar hormonas ni operarse.

Este cambio en las leyes, agregó Rowling, le hizo recordar “un abuso sexual que sufrí en mis veintes” y por esa razón no pudo contener su “enojo y decepción sobre la manera en la que mi gobierno está jugando con la seguridad de niñas y mujeres”.

Actores de las películas y de la obra de teatro El Legaldo Maldito como Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redymane, Bonnie Wright, Evanna Lynch y Noma Dumezweni se expresaron públicamente a favor de los derechos de las personas trans.

Los comentarios de Rowling también fueron criticados por Kerry Kennedy, integrante de la organización Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, quien dijo que la escritora “disminuyó la identidad” de las personas trans. Por esa razón, la autor de la saga del joven mago decidió devolver el premio Ripple of Hope que la organización le había otorgado en 2019.