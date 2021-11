La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, informó en conferencia de prensa que se detectaron otros 33 pacientes que contrajeron la variante Delta.



Al dar detalles especificó que “18 casos se notificaron en el departamento San Martín, uno en Rosario de la Frontera, 10 en Capital, uno en Cachi, dos en Cafayate y uno en Chicoana”.

A la fecha suman 206 las personas que contrajeron covid-19 con esta mutación del virus SARS-CoV-2. Las personas contagiadas fueron identificadas en 13 departamentos de la provincia entre los que se cuentan Anta, con 3 positivos; Cachi, con 7; Cafayate, con 13; Capital, con 113; Chicoana, 2; San Martín, 53; Iruya, 1; La Viña, 1; Metán, 1; Molinos, 5; Orán, 3; Rosario de la Frontera, 2 y Rosario de Lerma, 2.

“En este momento Delta es la variante predominante del virus en Salta, ya que es altamente transmisible y se propaga más rápidamente que los primeros tipos de SARS-CoV-2”, explicó Herrera.

Agregó que actualmente hay "un nivel estable de casos. Hoy no podemos afirmar que tenemos un aumento significativo de contagios en la provincia, pero sabemos que Delta es más transmisible y que podría aumentar el número de personas que contraen esta enfermedad”.

También recordó que para disminuir los contagios es importante usar el barbijo, testearse ante la presencia de síntomas y la vacunación contra covid-19.

“La vacuna evita el cuadro grave y la hospitalización por cualquier variante, no sólo por Delta. Por ello, debemos poner el foco en el no vacunado. Asimismo, aquellos vecinos que aún no completaron su esquema de vacunación o que todavía no se hayan inoculado, deben acercarse a los servicios de salud”, finalizó la profesional.

Nuevos casos

Ayer se notificaron 85 contagios de covid-19 nuevos en la provincia, de los cuales 82 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 201 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 87.081 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.610, lo que representa el 95 por ciento.

Hay 60 personas internadas en unidades de terapia intensiva y 26 están con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 2711.

En el departamento Capital se concentraron 35 de los casos detectados. En los departamentos más cercanos Cerrillos registró 8; Guachipas, 2; La Caldera, 7; La Viña, 3, y Rosario de Lerma, 4.

En la zona sur Metán solamente notificó 4 positivos. En el norte, en tanto, San Martín acumuló 14 casos; Orán, 2 y Rivadavia, 4.

En la zona de los Valles Calchaquíes y la Puna, Molinos registró 1 caso, al igual que Iruya.