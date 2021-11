Un jurado federal de Estados Unidos acusó a Steve Bannon, influyente exasesor de Donald Trump, de dos cargos de desacato al Congreso por no cooperar con la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.



"Stephen K. Bannon fue acusado hoy por un gran jurado federal de dos cargos de desacato al Congreso derivados de su incumplimiento de una citación emitida por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero", informó este viernes el Departamento de Justicia a través de un comunicado.



Bannon, de 67 años, enfrenta hasta dos años de prisión si es declarado culpable de ambos cargos. La fecha de comparecencia aun no fue fijada en la corte del Distrito de Columbia, añade el texto.



Mientras la Cámara de Representantes todavía no ha conseguido los registros de los Archivos Nacionales sobre las comunicaciones de la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio, un tribunal suspendió una orden judicial previa que autorizaba la entrega de los registros al Comité Selecto y fijó una nueva audiencia para el 30 de noviembre.



El exasesor fue demandado por negarse a testificar y remitir documentos a la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el papel de Trump en el ataque de sus simpatizantes a la sede del Congreso, instigado por el propio exgobernante.

El 6 de enero de 2021, un grupo de fanáticos ingresó al Capitolio en momentos en que los senadores y los representantes certificaban la victoria electoral de Biden. En el asalto murieron cinco personas y Trump enfrentó un segundo juicio político (el primero había sido por la trama rusa), algo inédito en un solo mandato.

A pesar de su citación a mediados de octubre,. Pero, según la comisión investigadora, esta protección no se aplica porque Trump ya no es presidente yBannon fue uno de los artífices de la campaña presidencial de Trump en 2016, pero luego se alejó de ese gobierno.