La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló este viernes que al menos 1.760 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda humanitaria, en particular alimentos, en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto. De estas víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada "Fundación Humanitaria de Gaza", una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con la financiación de Estados Unidos.

Otras 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministros. Solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes, indicó la entidad de derechos humanos. "Estos ataques agravan la hambruna y violan el derecho internacional. Instamos al Ejército israelí a que ponga fin de inmediato a tales ataques", señaló en un comunicado, además de sostener que no tiene informaciones que puedan indicar que otros actores armados hayan sido responsables de esos asesinatos.

A estas cifras hay que sumarle que al menos 49 gazatíes murieron el jueves por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 17 que fallecieron mientras buscaban ayuda humanitaria, informó el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario correspondiente al día anterior. Con ellos, el balance desde el inicio de la ofensiva israelí el territorio palestino, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.827 muertos.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 235 personas, incluidos 106 niños.

Avance israelí

Mientras tanto, el ejército israelí informó que realizó varias operaciones militares en las afueras de Ciudad de Gaza antes de lo que se espera sea una importante ofensiva para tomar el control. "En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza", señaló el Ejército en un comunicado. "Las tropas están operando para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra", afirmó.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara la captura de la ciudad más grande del territorio palestino, tras 22 meses de guerra que han provocado una grave crisis humanitaria. El miércoles, el jefe de Estado Mayor del ejército israelí dijo que el plan para la nueva ofensiva había sido aprobado. Residentes de Ciudad de Gaza dijeron a la agencia de noticias AFP que los ataques aéreos a las zonas residenciales de la ciudad se han estado intensificando recientemente.

El Ejército israelí también informó la muerte de Naser Musa, un alto miembro de Hamas, durante un bombardeo llevado a cabo en Jan Yunis. Musa era un colaborador cercano del comandante de la Brigada Rafah del ala militar de Hamas, Mohamad Shabana, quien murió junto al líder de la milicia en Gaza, Mohamed Sinwar, tras un ataque perpetrado el pasado mes de mayo en el sur de la Franja.