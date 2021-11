Familiares de víctimas de la inseguridad y vecinos de distintas localidades del oeste del conurbano realizaron esta tarde una manifestación en la localidad de San Justo en reclamo de mayores medidas de seguridad en la zona.



La denominada “Marcha de las velas” fue convocada a través de las redes sociales a las 19 y continuaba esta noche en las inmediaciones a la plaza de San Justo, en la zona céntrica de dicha localidad del partido de La Matanza.



Desde más temprano, familiares de víctimas de hechos de inseguridad colocaron banderas sobre el vallado dispuesto por el operativo policial.



Una de ellas con la frase “No, ya no quiero verte llorar que sino yo no descanso en paz…Alexis siempre presente”, y el rostro del joven asesinado dibujado.



Su madre contó que reclamaba justicia por su hijo Alexis Flores, víctima de un homicidio el 27 de marzo de 2016 en La Matanza, cuando en un intento de robo “lo embistieron y lo tiraron a las vías del tren” mientras circulaba en una moto. “Hace seis años que mi hijo no tiene justicia, era un excelente chico”, señaló la mujer al canal TN, quien luego lloró desconsoladamente frente al rostro de Alexis de la bandera.



A su lado, familiares de Alan Bravo, asesinado el 23 de enero de este de un balazo en el tórax cuando intentaron robarle su automóvil en la localidad de Lomas del Mirador, colocaron un banner con fotos del joven y el reiterado reclamo de justicia. “Ayudaba a todos los chicos de puerta de hierro, les daba de comer, a la gente de la calle los levantaba, él siempre decía que los sueños se cumplen trabajando”, relató la madre del joven, quien vestía una remera con su foto.

Los reclamos detonaron con el asesinato de Roberto Sabo, quien fue ultimado de cuatro balazos durante un robo, el domingo pasado, en su local situado Avenida de Mayo al 800, en plena zona comercial de Ramos Mejía. Por el crimen se encuentra detenido un hombre de 29 años llamado Leandro Suárez y su novia, una adolescente de 15, que habría actuado como cómplice.