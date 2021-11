Santa Fe elegirá hoy tres senadores y nueve diputados nacionales. La provincia es una de las que definirá si el Frente de Todos conserva la mayoría en el Senado de la Nación. Así, el gran interrogante de hoy es quién accederá a la banca más peleada entre las tres que están en disputa: si la senadora peronista Marilín Sacnun renueva su mandato o si la reemplaza en el recinto el candidato más identificado con el grupo Vicentin, que es el intendente macrista de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Scarpin, en el norte santafesino. La disyuntiva en las urnas es así: Sacnun o Scarpin, en el cierre de una semana difícil para los principales directivos de la agroexportadora en default, a quienes se les venció el plazo para cumplir la caución de 10 millones de dólares y evitar la prisión preventiva en el juicio en Rosario en el que están imputados por estafas por más de 500 millones de dólares, según reveló uno de los abogados querellantes.



La primaria del 12 de setiembre, que es la encuesta más confiable, dejó dos hechos a la vista. El antiperonismo fidelizó sus votos en Santa Fe y el peronismo los perdió. Los candidatos más votados fueron los del Frente de Todos: el senador provincial Marcelo Lewandowski y Sacnun, que es su compañera de fórmula y para la Cámara de Diputados, la lista que encabeza el senador Roberto Mirabella, del círculo de confianza de Omar Perotti. Pero la fuerza más votada resultó la alianza que responde a Mauricio Macri, que ganó en casi toda la provincia. Entre las cuatro listas que participaron en la interna de Juntos sumaron diez puntos más que el FdT. Una diferencia de 168.000 votos.

La pelea entre los seguidores de Macri consagró candidatos a senadores a Carolina Losada y a Scarpin. En la lista de diputados quedó al tope otro radical macrista: Mario Barletta. Los derrotados siempre apuntaron a Losada, a quien el ex presidente de la UCR y ex candidato a gobernador de Macri en 2019, José Corral, denunció que no tiene domicilio en Santa Fe y por lo tanto no pudo votar en las primarias porque vive en un country en Tigre, provincia de Buenos Aires. En cambio, Scarpin quedó solapado en la interna. Su escalada política comenzó con la pandemia cuando se puso al frente de las marchas anti cuarentenas, lideró la resistencia al fallido salvataje de Vicentin que intentó el gobierno nacional y operó en defensa de la agroexportadora. Es uno de los mentores de una consigna que lo define: “Todos somos Vicentin”. Lo dijo él: Scarpin es Vicentin.

Hoy, de los tres senadores nacionales por Santa Fe, dos son del Frente de Todos: Mirabella –que reemplazó a Perotti y completará el mandato- y Sacnun. La tercera, por la minoría, es la senadora Alejandra Vucasovich, quien sucedió al fallecido Carlos Reutemann, electo en su último período por el PRO. La representación de la provincia en el Senado de la Nación se definió en las elecciones de 2015, que ganó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la fórmula Perotti-Sacnún obtuvo las dos bancas. Reutemann salió segundo y el ex gobernador socialista Hermes Binner quedó cuarto.

En la provincia están habilitados para votar 1.768.525 santafesinos y santafesinas (en 8.198 locales y 1.454 locales). La participación en las primarias rondó el 70 por ciento, buena para una elección que define candidaturas y se estima que en las generales de hoy la concurrencia supere el 77 por ciento. La mayor afluencia de votantes alienta expectativas en la Casa Gris –como se llama en Santa Fe a la sede del gobierno provincial-, pero esa diferencia de diez puntos no parece fácil de remontar. La fórmula Lewandowski-Sacnun hizo una excelente elección en Rosario, pero el interrogante es qué ocurrirá en los departamentos del sur y el oeste más cercanos a Córdoba

Ya antes de las primarias, y mucho más después, Perotti se puso al hombro la campaña electoral en Santa Fe: en la definición de los candidatos –que ubicó a Lewandowski como primero en la lista de senadores-, en no confrontar en la interna que le ganó al exministro de Defensa Agustín Rossi y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y en el territorio. Hasta se ubicó como candidato suplente de Lewandowski para que su nombre figure en la boleta. El eje de la campaña fue su gestión de gobierno, la reactivación productiva y las políticas que tuvieron un gran impacto en la provincia como la Billetera Santa Fe –que alienta el consumo- y el Boleto Educativo Gratuito, entre otras. La disyuntiva que planteó es una elección con características provinciales: avanzar o retroceder. “Santa Fe no puede parar”. “Cada puesto de trabajo que se crea es una puerta que se le cierra al delito”, propuso Perotti.

En frente, el armador del esquema que ganó la interna del macrismo es Barletta, ex rector de la Universidad del Litoral, ex intendente de Santa Fe y ex embajador en Montevideo. Uno de los primeros en saltar del Frente Progresista –la alianza de radicales y socialistas- a Cambiemos, incluso cuando era compañero de bloque de Binner en la Cámara de Diputados de la Nación y frecuentaba el despacho de Macri, en la Jefatura de Gobierno en CABA. Barletta es primo de Elisa Carrió. En las elecciones de 2019, que ganó el Frente de Todos, escribió en su cuenta: “No hay equivocación a la hora de votar. No quiero que nadie se ofenda ni es una indirecta, pero en Alemania, Hitler también ganó elecciones. Capaz que en ese momento la gente tenía otra expectativa”. El diputado peronista Leandro Busatto reaccionó: “Este señor es embajador en Uruguay, debería renunciar por antidemocrático”.

De las nueve bancas de diputados que se renuevan por Santa Fe, Cambiemos pondrá en juego cinco, el Frente de Todos, tres y el Frente Progresista, una, que es la de Luis Contigiani, quien renunció a la coalición cuando votó en contra de la ley de IVE. Los diputados del macrismo que terminan son Albor “Niki” Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehman, Gisela Scaglia, y Gonzalo del Cerro. Por el FdT: Esteban Bogdanich (quien reemplazó a Agustín Rossi), Patricia Mounier (que sucedió a vicegobernadora Alejandra Rodenas) y Josefina González. El noveno es Contigiani. De todos ellos, sólo dos se postulan para la reelección: Laspina y Lehmann, con expectativas, porque en las últimas dos elecciones parlamentarias el macrismo ganó diez bancas, cinco en 2017 –que son las que renueva ahora- y otras tantas en 2019.