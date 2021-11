La primera candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) en la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, denunció irregularidades este domingo tras depositar su voto en un colegio del barrio p5//orteño de Monserrat al decir que hubo “cambio de boletas” de su espacio político en Jujuy y acusó directamente al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

Al salir de sufragar del colegio Don Bosco, en la calle Solís 252, de la zona de Congreso, Bregman expresó su “preocupación” por lo que sucede “en la provincia de Jujuy, donde aparecen trampas a las cuales nos tiene acostumbrados el gobernador Morales, ya que están apareciendo las boletas de las PASO en lugar de las que tienen que estar de estas elecciones generales”.

La candidata de espacio de izquierda adelantó que “estamos preparando la denuncia para presentar a la Justicia Nacional Electoral, porque nos parece una trampa inadmisible. Es muy grave y vamos a exigir que se reconozcan estos votos y valgan”.

En ese sentido, comentó que “estamos peleando un lugar muy importante ahí. Obtuvimos en las PASO un 23% de los votos siendo la segunda fuerza por detrás del peronismo que sacó el 28%, y justamente esa banca la disputamos contra Morales”.

“No hay fiesta de la democracia cuando hay un gobernador que proscribe y nos ataca permanentemente. No se puede permitir, hay que repudiar esta situación. Me voy a encargar que esto se sepa y no se invisibilice”, sentenció Bregman.