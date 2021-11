El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, emitió su voto en la Escuela N°34 Antártida Argentina de la localidad bonaerense de Tigre. En estas elecciones se renovará la mitad de la Cámara que él preside. "Es muy importante que la gente vaya a votar”, expresó.

Respecto a un posible encuentro con dirigentes rivales esta semana, anticipó: “El Gobierno tiene herramientas para buscar acuerdos con la oposición, seguramente mañana el presidente convoque a un diálogo con empresarios y trabajadores tanto del oficialismo como de la oposición”.

“Terminada la pandemia, se enfrenta a un proceso difícil de recuperación económica, eso requiere de la responsabilidad de todos”, agregó. Y señaló: “Hoy termina un proceso electoral, pero mañana seguimos gobernando y tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un escenario de previsibilidad y de futuro para los argentinos”.

Respecto al desarrollo de la jornada, en primera instancia celebró la alta participación: “Es muy importante que haya participado mucha más gente, estamos un 20% arriba respecto a la participación de las paso a esta misma hora”.

Y, en contracara, comentó algunas irregularidades: “(Cynthia) Hotton denunció que en Vicente López le robaron las boletas, (Diego) Santilli me contó lo mismo en una escuela de Quilmes y otra de La Matanza, pero hablé con (Cristian) Ritondo y me dijo que me quedara tranquilo porque son cosas que suceden en todas las elecciones”.

El ex intendente de Tigre acudió al establecimiento acompañado de su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, y su hijo Tomás, quien ejerció su derecho a voto por primera vez en las últimas elecciones primarias. También comentó que su otra hija fiscaliza en una escuela y que, luego de votar, se dirigirán a la casa de su padre a comer un asado.

Consultado por su agenda próxima, detalló: “Mi responsabilidad es ayudar a buscar acuerdos, darle a la Argentina crecimiento económico, consolidar la idea de que el trabajo sea el actor central y la educación sea el instrumento de movilidad ascendente”.