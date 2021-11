* Culminó el rodaje de Ringo, el campeón del pueblo. Jerónimo Bosía (Cien días para enamorarse) fue el encargado de componer a Oscar Bonavena. Dentro del elenco aparecen nombres reconocibles como María Onetto, Pablo Rago, Martín Slipak y Renato Quattordio. La narrativa tendrá dos carriles: uno se centrará en los meses finales, el otro relatará el ascenso en el ring, su perfil mediático y personalidad avasallante. La biopic, de ocho episodios, será uno de los estrenos locales de Star+ el año próximo.



* El martes a las 21, DirecTV estrenará la segunda temporada de su serie antológica Innocent, en la que Katherine Kelly interpreta a una maestra acusada de asesinar a un adolescente. Por su parte, AXN le dará lugar en su grilla desde el miércoles a las 22 a la décimo novena temporada de NCIS.



* Lizzy Caplan protagonizará una nueva versión de Atracción Fatal (Paramount +). No es la primera “villana” icónica en su arcón. En Castle Rock (2019), la actriz se había encargado de revivir el papel de Kathy Bates en Misery. A no esperar un clon de Glen Close quemando conejos. “Alex aporta un punto de vista increíblemente fuerte y matizado a una historia que se convirtió en un fenómeno cultural, pero que hasta ahora solo se ha contado desde la mirada masculina”, dijeron desde la señal. La plataforma tiene asegurado los derechos para relanzar series basándose en películas de la major cinematrográfica como Love Story, The Italian Job y Flashdance.´





El personaje

Al Calavicci de Viajeros en el tiempo (Dean Stockwell). Un holograma que ayudaba al protagonista de la serie en sus saltos históricos random. Muerto el actor, Al podrá dedicarse a su verdadera razón de ser: usar ropa extravagante y fumar habanos desde el más allá.