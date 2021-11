El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad logró ayer un resultado histórico para sus aspiraciones, que lo consolidó como tercera fuerza a nivel nacional y le permitió ampliar de dos a cuatro su número de representantes en la Cámara Baja. La principal novedad en relación con las PASO fue la votación que hizo Myriam Bregman en la Ciudad de Buenos Aires, donde la izquierda no lograba una banca desde 2001, que le permitió relegar al histórico Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad. A partir del 10 de diciembre, además de Bregman integrarán el bloque del FIT-U en Diputados el excandidato presidencial Nicolás del Caño, la dirigente de los docentes Romina del Plá y el recolector municipal Alejandro Vilca, que protagonizó una elección histórica en Jujuy y consiguió una de las tres bancas en disputa por esa provincia.

El Frente que integran el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la Izquierda Socialista (IS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) alcanzó un 6,1 % de votos a nivel nacional (1.357.194 votos, escrutadas el 94,8 % de las mesas), detrás de Juntos por el Cambio (42,7 %), el Frente de Todos (33,5 %) y por encima de los ultra-liberales de Avanza Libertad (4,5 %).

La mejor elección del Frente de Izquierda fue en Jujuy, donde la lista encabezada por el recolector de residuos municipal Alejandro Vilca logró por primera vez cosechar una banca para el Congreso en representación de esa provincia.

Vilca arañó el segundo lugar aunque finalmente terminó tercero con el 25,3 % de los votos, contra un 25,7 % del Frente de Todos. Bregman había denunciado durante el comicio las “trampas a las que nos tiene acostumbrados y acostumbradas el gobernador (Gerardo) Morales”, en referencia a que les rompían boletas o bien las reemplazaban con las utilizadas en las PASO, para luego impugnar esos votos.

Alejandro Vilca.

En la Ciudad de Buenos Aires, Bregman logró mejorar el resultado de las PASO y terminó cuarta con el 7,7 6 % de los votos (contra un 6,22 % en septiembre), que le permitió finalmente conquistar una banca en Diputados –logro que la izquierda partidaria no conseguía desde hace veinte años–.

Cobn el 3,07 % de los votos, Zamora quedó afuera del Congreso. El histórico legislador había sido precisamente en 2001 el último representante de un partido de izquierda en conseguir ingresar a la Cámara Baja por la Capital Federal.

“Creo que es la consecuencia de muchos años de lucha y pelea. Acá no hay consultores catalanes ni de Villa del Parque que nos vengan a decir qué cosas decir para no caer mal a la opinión pública”, expresó Bregman. “La campaña la hicimos desde abajo, mostrando lo que somos y hacemos cada día. El reconocimiento fue enorme”, destacó la dirigente del PTS. Celebró además “las posibilidades de que haya muchos concejales” de izquierda. “Es una elección muy importante y una enorme responsabilidad. Nosotros no usamos la banca con un criterio de arribismo o carrera personal”, añadió, y enfatizó que se trata de “la mejor elección de la izquierda a nivel nacional”.

En la provincia de Buenos Aires, el FIT-U también se ubicó cuarto con un 6,77 % (contra un 5 % en las PASO), que implicará el ingreso de Del Caño (del PTS) y de Romina del Plá (PO), dirigente de Suteba La Matanza. En territorio bonaerense, además, el Frente de Izquierda logró un tercer lugar en la Tercera Sección Electoral, con un 7,68 % de los votos, que se traducirá en el ingreso a la Legislatura de sus dirigentes Guillermo Kane y Graciela Calderón, y concejales en distintos municipios.

En la elección de legisladores de la Ciudad Autónoma, el FIT-U se aseguró el ingreso de Gabriel Solano y Alejandrina Barry.

Los candidatos esperaron los resultados en el Hotel Tribeca, en el centro porteño, aunque por protocolos sanitarios no permitieron el ingreso de militantes y simpatizantes. “Con enorme esfuerzo de miles en todo el país, el Frente de Izqueirda logra la mejor elección desde que se conformó”, celebró Del Caño luego de conocer los resultados. Bregman remarcó que “es histórica la elección en la provincia de Buenos Aires: en Morón, en Merlo, en La Matanza, en José C. Paz, estaríamos obteniendo concejales por esta gran campaña de la barriada popular”.