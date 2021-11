Con los resultados de este domingo termina para el oficialismo una campaña y una elección compleja. Después de dos meses de medidas económicas y bajadas al territorio el Gobierno logró mejorar su performance en la provincia de Buenos Aires donde alcanzó el 38,52 por ciento frente a un 39,81 de Juntos; logró revertir el resultado en Chaco y en Tierra del Fuego y además seguirá teniendo la primera minoría en Diputados con 119 legisladores. El resultado del país a nivel general, sin embargo, no logró ser revertido y el triunfo se lo llevó Juntos con un 42,42 contra un 33,80 del FdT. Otra noticia negativa para el oficialismo es que perdió el quórum en el Senado. Pero una vez conocidos los resultados, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje grabado y se acercó al búnker de Chacarita donde se apoyó en los datos positivos para brindar un discurso junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el Presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe de bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner y los candidatos de PBA y CABA. "Hemos pasado dos años muy difíciles que vinieron después de cuatro años devastadores para la economía y la sociedad argentina", expresó el Presidente y convocó a "festejar el triunfo" el miércoles en Plaza de Mayo, cuando se conmemora el día de la militancia.

Con la ausencia en el búnker de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por recomendación de sus médicos mientras se recupera de la intervención quirúrgica a la que fue sometida hace poco más de una semana, los discursos, además del presidencial, estuvieron a cargo de Kicillof, Massa, y los candidatos de PBA, Victoria Tolosa Paz, y de CABA, Leandro Santoro. Todos se mostraron entusiastas por "una buena noche que corona tanto esfuerzo", según dijo Kicillof. El gobernador también se mostró muy contento porque con el resultado de este domingo el FDT recupera la mayoría en el Senado provincial. Santoro, en tanto, aseguró que "hicimos la mejor elección de medio termino para el kirchnerismo en la Ciudad. Nunca habíamos logrado sacar 25 puntos y se logró con el esfuerzo de la militancia". El Presidente agradeció a los gobernadores, intendentes, candidatos y militantes y aseguró que "no hay nada más lindo que la democracia y poder escuchar al pueblo. A los que nos votaron les doy mi compromiso, y a los que no, les digo que voy a trabajar por cada uno de ellos".

A su turno, Tolosa Paz destacó que "no hay imposibles para el Frente de Todos. Nunca bajamos los brazos desde el 12 de septiembre y hoy sentimos mucha responsabilidad ante un resultado apretado, pero que muestra que el camino es el correcto y que el sendero de crecimiento va a continuar". Massa agradeció a los gobernadores, legisladores y militantes "por la fuerza que le dieron al Presidente y al FDT en el Congreso", y señaló que el resultado "nos va a permitir recorrer el camino en esta segunda etapa". "Superamos uno de los dramas más grandes de la humanidad y tenemos por delante el desafío del crecimiento con inclusión, del empleo y de la educación pública gratuita y de calidad", puntualizó.



Alberto Fernández había esñperado los resultados en la Quinta de Olivos junto a sus personas de mayor confianza entre las que estuvieron el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; su vocera, Gabriela Cerruti; el secretario de Comunicación y Prensa Juan Ross; el subsecretario Marcelo Martín y el asesor catalán de la campaña, Antoni Gutiérrez Rubí. Recién se dirigió a Chacarita cerca de las 22.15, luego de la reproducción del video grabado en el que anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con los lineamientos económicos plurianuales preacordados con el FMI y convocó a un acuerdo nacional amplio.

Minutos después del cierre de la votación, pasadas las 18, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, advirtió que la participación había estado en el orden del 72 por ciento, es decir, un 5 por ciento más que la de las PASO. Este crecimiento tuvo que ver, en buena medida, con el impulso que tuvo el oficialismo de salir a buscar a los votantes que no habían asistido a las PASO casa por casa, en especial en territorio bonaerense. Eso es algo que todos los referentes del espacio mencionaron reiteradas veces.



Esa tarea territorial, que fue a la que le adjudican la mejora en los comicios, no solo estuvo a cargo de la militancia, los ministros y los candidatos de todas las provincias sino también del propio Presidente, que en los últimos dos meses realizó microacciones en distintos barrios de conurbano bonaerense y conversó con las personas cara a cara. En todos los discursos se resaltó que con estas elecciones se cierra la primera etapa del Gobierno, dominada por la herencia económica del macrismo y, sobre todo, por la inmensa tragedia de la pandemia, y que da comienzo una segunda etapa de la gestión, en la que el Frente de Todos buscará cumplir con las promesas de campaña que realizó en 2019 y que no pudo alcanzar por las consecuencias del coronavirus.

Los números en las provincias

En bambalinas, los dirigentes iban recibiendo los datos de todo el país. El oficialismo ganó en nueve de las 24 provincias, mientras que Juntos se quedó con el triunfo en 13. En dos Río Negro y Neuquén el triunfo quedó en manos de los oficialismos provinciales. En Santa Cruz, una de las provincias en las que tenía especial interés la vicepresidenta, el Frente de Todos quedó tercero, al igual que en Córdoba y Jujuy. En dos territorios provinciales, sin embargo, el resultado de las PASO logró ser revertido por el FdT, y lo remarcó el Presidente en su discurso. Se trata de Chaco, donde el FdT sacó un 44,14 frente al 42,97 de Juntos y Tierra del Fuego donde el FdT consiguió un 39,65 ante el 28,88 de Juntos.

En las ocho provincias que elegían senadores no hubo mucho para festejar. Tanto en Chubut como en La Pampa, la mejora de los resultados de las PASO no alcanzó para revertir los números finales y obtener los senadores necesarios para no perder el quórum en la Cámara alta. En Santa Fe se mejoró dos puntos, pero también se perdió, al igual que en Corrientes donde en las PASO el FdT había sacado un 34 por ciento y ahora alcanzaron un 36,5. En Mendoza, se logró un punto más: de 25 a 26, pero tampoco ganaron y en las dos que sí triunfaron: Catamarca y Tucumán, los números bajaron. En Tucumán, por ejemplo, la provincia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, del 48 por ciento de las PASO se alcanzó solo un 41,43.