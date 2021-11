Un grupo de integrantes de la organización H.I.J.O.S. y trabajadores del Hospital Posadas realizaron una protesta en la puerta de ese centro asistencial para repudiar la atención sanitaria del represor y genocida Miguel Etchecolatz, quien con ese trámite intentará pedirle a la Justicia su prisión domiciliaria.

La protesta comentó alrededor de las 7 de la mañana en las escalinatas de ingreso y tuvo como objetivo rechazar también la decisión judicial que le permitió al ex comisario bonaerense la obtención de un turno para realizarse una serie de estudios.

“Estamos convocados para repudiar la presencia del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz que, vía judicial y rapidísimamente, consiguió turnos que cualquier vecino común no pude conseguir en este hospital antes de seis o siete meses”, apuntó Aldana Ríos, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S.

Ríos no solo es hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar de la que Etchecolatz fue parte clave sino que también nació en cautiverio en el Posadas, donde también funcionó un centro clandestino de detención llamado El Chalecito.

La actividad de repudio fue anunciada hace varios días y desde entonces los defensores de Etchecolatz rechazaron ese “escrache” con el argumento de que se le impedía al varias veces condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad el derecho a la salud.

Ríos aclaró que no es así. “Estos genocidas tienen lugares adonde tranquilamente se pueden atender, no se tienen que cruzar en los hospitales públicos donde se defiende la vida y vienen los familiares de los desaparecidos”, dijo a AM 750.

Recordó que allí se atienden, entre otros, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y otros integrantes de organizaciones de derechos humanos además de familiares y sobrevivientes de la represión de Estado.

“Acá no lo queremos y no queremos cruzarnos con él”, puntualizó Ríos e hizo una advertencia: “Entendemos que es un artilugio legal de sus defensores para poder tramitar la domiciliaria. Por eso, lo que estamos haciendo, además del repudio, es un llamado de atención a la Justicia”.

De la protesta también participaron profesionales de la salud que se desempeñan en ese hospital ubicado en Haedo, al oeste del conurbano bonaerense.







La seccional Morón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su “enérgico repudio” a la presencia de Etchecolatz e instaron a las autoridades de ese hospital a que “revean posibilitarle la atención de su salud” al represor “por cuanto entendemos que dicho beneficio se contrapone a la trágica historia que han tenido que atravesar los compañeros y compañeras perseguidos, torturados y desaparecidos” en ese lugar.

“A la vergonzosa medida por parte de la Justicia no pude haber otra resolución que el rechazo unánime de los trabajadores que conforman el equipo de salud y la comunidad en general”, puntualizó el gremio a través de una declaración pública.