Pasadas las elecciones, quien dio la sorpresa de la jornada fue Felipe Biella, que pese a no haber alcanzado ninguno de las tres bancas en el congreso que se renovaban por Salta en este turno, logró quedar como la tercera fuerza más votada y desbancó de ese lugar al delfín del gobernador, Guillermo Durand Cornejo, que encabezaba la lista del frente más votado en las elecciones provinciales, Unidos por Salta.

La noche del domingo, Biella no solo se jactó de haber “jubilado” al actual senador provincial, sino que también se dio espacio para ilusionarse al subrayar que fueron el espacio con mayor crecimiento entre las PASO y las generales, “crecimos un 40% entre las primarias y esta elección”.

“Quiero agradecerle a estos miles de salteños que nos votaron, a los militantes y dirigentes nuestros. Todo esto nos ha permitido consolidarnos como una tercera fuerza y ustedes saben a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentaremos a todos por el bien de Salta”, exclamó. El frente que lo llevaba como primer Candidato, obtuvo el 13,88% de los votos, superando la barrera de los 85.000 sufragios, y desplazando al cuarto lugar a Durand Cornejo.

La misma noche, en el bunker de Ahora Patria, el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, que se acercó a felicitar a Carlos Zapata por haber logrado una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, hizo un análisis lineal de cómo se había comportado el electorado salteño y primero consideró que el 68% de quienes fueron a votar no eligieron al gobierno nacional. Pero luego fue más allá y sumó los votos de Durand Cornejo y Biella, a quienes caracterizó como “los llamados independientes”, y sostuvo que esas voluntades podrían pertenecer a su espacio. “Si sumamos los 30% de nosotros, más el 25%, sin contar a la izquierda, el 55% de los votantes no quería que gane el kirchnerismo”. Y los acusó de haber favorecido al oficialismo nacional “esas maniobras electorales confirmaron esto”, indicó haciendo referencia al triunfo del Frente de Todos en Salta.

“El voto de nosotros es un voto de esperanza que ellos no representan”, le dijo Felipe Biella a Salta/12, y refutó categóricamente los dichos del senador Nacional. “No es así, de ninguna manera, ellos hicieron cosas que no van con nuestros principios, como difundir encuestas mentirosas días antes de las elecciones”, sostuvo el tercer candidato más votado en las elecciones generales de medio término.

“Con Romero no estuvimos nunca, ni estaremos jamás”, prosiguió, y acotó que son de los dirigentes que su sector critica “porque les ha ido muy bien pero a Salta le ha ido muy mal, lo dije a lo largo de toda la campaña”.

“Nosotros acompañamos proyectos en los que creemos, de desarrollo, para mejorar, nunca proyectos personales”, esgrimió. Y luego aseguró que por eso están “dando esta batalla”.

Luego contó que esperarán y seguirán voto a voto el escrutinio definitivo, “vamos a defender hasta el último voto de los salteños porque el voto es sagrado”. El empresario inmobiliario explicó que a su modo de ver hay muchas diferencias con respecto al recuento que ellos venían realizando y que en las PASO habían encontrado una diferencia de más de 1.500 votos mal contabilizados entre las diferentes fuerzas.

“Es tan exigua la diferencia para pelear la tercera banca que vamos a ver, quizá haya hasta una sorpresa”, continuó. Y añadió que para llegar a ocupar el tercer lugar debieron enfrentar a todos “inclusive a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una billetera enorme”.

Con respecto al futuro del sector que representa, indicó que seguirán trabajando “para construir una mayoría que piense como nosotros, que quiera una Salta diferente, con esperanza, para lograr una jornada extendida para todos los chicos y que la vivienda no sea un privilegio de unos pocos, y generar trabajo genuino”.

Para seguir creciendo, relató que convocarán a todos “los que quieran una provincia como nosotros soñamos, sin extremismos pero tampoco en el que nos una el odio”, y no descartó conversar con el sector radical que decidió apartarse de Juntos por el Cambio+ en las últimas elecciones pero también “con peronistas, renovadores y demás que quieran dar batalla por la provincia”.

Biella confió a este medio que quiere construir una alianza como la que existe en otras provincias “que siendo más pobres en riquezas naturales, tienen mejor representatividad”, y enumeró entre esas a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén o Misiones, “hay cantidad de experiencias de fuerzas provinciales con dirigentes de todos los espacios pero que pelean por su provincia”.

Cuando se le recordó que algo así había dicho Gustavo Sáenz tras alzarse con la victoria en las elecciones provinciales, aclaró que “dijo eso pero después se alió al Frente de Todos y por otro lado a Durand Cornejo, al que por suerte jubilamos”. “Acá más de lo que dicen hay que ver lo que hacen”, exclamó.