"En 2009, Alex y José con ayuda de un grupo de abogados y activistas encontraron una pequeña fisura en el mundo judicial. Viajaron casi 3 mil kilómetros para encontrar un registro civil que les reconociera su derecho a casarse”, se escucha la voz en off de Carolina Unrein en No binario, el ciclo de 4 capítulos de 26 minutos que se estrenó en Canal Encuentro.

“Yo, esta pibe Caro Unrein, mujer, trans, bisexual, ciudadana de algún lugar, yo, un mapa invertido, con la furia del viento, donde termina lo viejo y empieza lo nuevo”, dice Caro mientras camina entre las montañas y el mar, en Ushuaia, donde transcurre la primera entrega de No binario.

Alex Freire y José María Di Bello fueron los primeros en casarse, un año antes de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010. El camino hasta llegar al casamiento estuvo lleno de espinas: “Hasta 1990 la OMS decía que la homosexualidad era una enfermedad”, dice Alex en el programa. “Entre 1986 y 1989 caí detenido 19 veces por ser homosexualidad”, cuenta. Antes de la ley de matrimonio igualitario, las personas homosexuales no tenían derecho a adoptar, a tener bienes en común o a visitar a su pareja en terapia intensiva.

Matrimonio igualitario en Ushuaia



“Llamamos a Binner porque se había manifestado a favor del Matrimonio igualitario y nos dijo que no, entonces llamamos a Fabiana Ríos, la gobernadora de Tierra del Fuego que también se había pronunciado a favor”, dice José María. Y allá fueron, sacaron los dos primeros vuelos que encontraron y llegaron a Ushuaia donde finalmente pudieron casarse en 2009, gracias a un recurso de amparo. Pero a la gobernadora la imputaron por promiscuidad e incumplimiento de funcionaria pública, entre otras cosas. “Estoy convencidísima que lo que hice fue un acto de extrema justicia y que cualquier otra cosa hubiera sido arbitrariedad”, dice Ríos en el programa. Alex y José fueron protagonistas de un hecho que nos iba a marcar a todes, para siempre.

“Te imaginás lo que debe ser crecer en un pueblo de 20 mil personas, en una provincia en la que te sentís que no encajás, que te hace saber que tu cuerpo y tus ideas y tu sentir son erróneos y que toda tu esencia representa algo que tiene que ser erradicado de esta tierra. ¿Alguna vez sentiste algo parecido? Porque eso fue lo que yo sentí durante toda mi niñez y mi adolescencia. Sentía que no pertenecía a este mundo, que no tenía lugar. Y toda mi adolescencia traté de borrar todo eso que me hacía quién soy. Realmente yo no quería existir porque había un mundo que me decía que no tenía que existir o que no debía existir”, dice a Soy, Carolina Unrein, la conductora de este nuevo ciclo.

Cuando Carolina se enteró que había una ley de identidad de género, sintió que la vida tenía sentido: “de repente había algo de esperanza en el futuro, en esperar, en ver hacia adelante, y poder participar de este programa que pone la luz sobre estos derechos que fuimos conquistando a lo largo de los años es realmente muy acogedor; es maravilloso, emocionante. No siempre tenemos personas que puedan escucharnos, o no en todos lados nuestras identidades son consideradas válidas, entonces haber participado de un programa que reconoce nuestra belleza y la poesía de nuestros cuerpos y de nuestras ideas, me hace sentir esperanzas por mi futuro y por el de otras personas y otras generaciones”, cuenta.

Cupo laboral trans en la universidad

No Binario es una producción realizada por Canal Encuentro con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. “Dentro de la universidad tenemos cupo laboral para personas trans. Hablando con las compañeras trans de la universidad, ellas nos propusieron a nuestra área, la de producción audiovisual, hacer un contenido audiovisual con su historia”, dice a SOY Juan Pablo Lattanzi, director de producción audiovisual de la Universidad y productor de la serie. La idea de elegir la provincia más austral del país tuvo que ver también con que a fines de 2019 salió el fallo no binario que le permitó a Shanik, una persona de Ushuaia, hacer el cambio de su DNI.

“A partir de aquí e hilando con el hecho de que en Ushuaia había acontecido el primer matrimonio igualitario de América Latina comenzamos a pensar que teníamos suficiente material para una serie. A eso se sumaba que en ese momento asumía en la provincia un gobernador (Gustavo Melella) que reconocía públicamente su homosexualidad. También años antes, la primera gobernadora mujer de la Argentina había sido una fueguina, Fabiana Ríos. Todas estas cosas nos llevaron a pensar que Tierra del Fuego, quizás por ser un espacio periférico, quizás por ser una sociedad nueva, conformada fuertemente por migrantes, era una provincia más abierta a cuestiones de género y respeto de los derechos individuales que otros territorios del país”, explica el productor.

Junto con Ludmila Rogel y Guido De Paula, los directores de la serie, Lattanzi dice que “antes que bajar línea o buscar “revelar verdades” buscamos siempre darle voz a los personajes y escucharlos. Me gustaría que los espectadores puedan hacer lo mismo: escuchar a los personajes”.

Para Caro Unrein, No binario es “la lucha por nuestra identidad y dignidad. Las personas cis o heterosexuales no tienen que andar pidiendo permiso o pidiendo por favor que los llamen con sus nombres y que les crean cuando dicen que son quienes dicen ser. Las personas trans sí lo tenemos que hacer, todo el tiempo. Todos los días de nuestras vidas tenemos que estar explicando lo que sabemos que es verdad. Entonces el deseo de ser reconocides es un deseo humano, de la dignidad humana y yo creo que muchas personas que han pasado por algo similar, se van a sentir interpelades con nuestras historias y con las historias de nuestres entrevistades. Confío en que lo que hicimos fue algo realmente hermoso y muy emotivo y que a alguien le va a servir, de eso estoy segura y con eso me alcanza”.