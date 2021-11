Mañana jueves a las 9, en el Parque de la Arenera (Avenida Francia y el río Paraná), la Municipalidad de Rosario realizará la plantación inaugural de árboles del primer Bosque de la Poesía que tendrá la ciudad. Jorge Isaías, Alejandro Pidello, Eduardo D'Anna, Nora Hall, Celia Fontán, Victoria Lovell, Florencia Lo Celso, Héctor Berenguer, Rubén Echagüe, Concepción Bertone, María Lanese, Lidia Benas, Jorgelina Paladini y Rafael Ielpi son los catorce poetas vivos mayores de 70 años que tendrán cada cual su placa de mármol conmemorativa al pie de alguno de los retoños de especies nativas que se plantarán.

La iniciativa surgió del secretario de Cultura y Educación, el escultor Dante Taparelli, quien convocó a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para lograr su concreción. "En cada una de las actividades de Cultura trato de poner una señal permanente ante lo efímero", contó ayer el funcionario a Rosario/12. "Es tan corta la vida... el tiempo es cada vez más corto. De todo eso que es polvo en el viento", dijo, citando el libro bíblico del Eclesiastés, "solamente quedan las acciones, y un monumento es el cable conductor a las acciones de las personas", reflexionó Dante. "Para que cada árbol tenga identidad, convoco a 14 poetas mayores de 70, que son los poetas que están asentados. Yo me habia propuesto hacer el Bosque de la Poesía en el Paseo Pichincha, que es donde está la obra de Fabián Rucco, al final de la Estación Rosario Norte. Y cuando vinieron de Arbolado me dijeron que no podemos plantar los arboles ahí. Entonces les comenté el proyecto, se emocionaron y me prometieron buscar ellos un lugar. Me pareció muy interesante lo que decían: 'Del otro lado los estan quemando; mientras ellos queman, nosotros plantamos'. Y la semana pasada me dieron el lugar. A 10 metros del mástil mayor de Puerto Norte, el lugar más visible de la ciudad sobre la barranca será nuestro Bosque de la Poesía", contó.

"Son 14 árboles con la placa en el piso, de mármol, con una frase dicha por cada poeta, un pensamiento de tres o cuatro palabras nada más y la fecha de plantación del árbol, el día en que ese bosque nació. Y gracias al aporte de Arbolado, que están con esta costumbre buena de plantar árboles regionales, preciosos, con unas flores espectaculares, son 14 especies que desde noviembre hasta fines de febrero van floreciendo, primero tres, después otros dos... ahora van a ser unos palitos al rayo del sol pero crecen rápido, la idea es en 2 ó 3 años ponerles unos bancos abajo y que sea un lugar de lectura, de entrega de premios. Y es el primero de los bosques. Durante toda mi gestión vamos a ir haciendo bosques de la poesia en toda la ciudad", prometió.

El poeta salteño Leopoldo Teuco Castilla fue quien comenzó el año pasado con la idea de los bosques de la poesía, surgida al contemplar con dolor los incendios forestales intencionales en Córdoba. La idea prendió y la iniciativa viene replicándose en diversas localidades del país, el continente y el mundo. Teuco Castilla vino en alguna ocasión a leer a Rosario, invitado por su colega Héctor Berenguer. Sufrió el exilio y regresó a su patria.

Estos poetas mayores, que se presentarán mañana a recibir su homenaje, son la generación joven que buscó renovar tanto el lenguaje como la sociedad. Cada uno tiene una voz distintiva que viene resonando en lecturas en vivo y permanece en sus libros. Cada uno tiene un lazo especial con el paisaje de la región y todos ellos han construido el imaginario poético de la ciudad. Desde la denuncia contra la explotación de hombres y árboles que es La Forestal, de Rafael Ielpi, hasta los encuentros surrealistas de Pidello entre poesía y botánica; desde el canto lírico de Maria Lanese hasta el coloquialismo urbano de D'Anna; desde el cotidianismo visionario de Nora Hall hasta las certeras alegorías de Concepción Bertone; desde el intimismo fulgurante de Celia Fontán hasta las resonancias oníricas de Victoria Lovell; desde la nostalgia naturalista de Jorge Isaías hasta el humor patafísico de Rubén Echagüe; desde la hondura emocional de Paladini y Lo Celso hasta las imágenes precisas de Benas, todas estas inflexiones de lo moderno hacen de Rosario una ciudad de poetas vivos, que estarán simbolizados en lo vivo.

Para más información sobre arbolado urbano público en Rosario, descargar gratis el manual en la página web www.rosario.gob.ar.