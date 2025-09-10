Tras la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles la vuelta del Ministerio del Interior, que había sido relegado a secretaría en junio de 2024, y designó a Lisandro Catalán al frente de la cartera.

Abogado recibido de la Universidad de Tucumán, el flamante ministro del Interior tiene una relación de estrecha confianza con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien trabajó en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli en 2006.

El letrado conoce al jefe de Gabinete desde que era niño por medio de su padre, Juan José Catalán, ministro de Educación y Cultura durante la gestión del dictador Jorge Rafael Videla, y militante junto a Francos del Partido Federal.

A partir de 2012, Lisandro Catalán integró la Fundación Acordar, junto a Francos y Milei, que tenía entre sus objetivos la promoción de la candidatura presidencial de Scioli para el año 2015.

En 2016, fue designado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente Mauricio Macri, Germán Garavano, en la dirección del Registro Nacional de Reincidencia, cargo en el que continuó durante la gestión de Alberto Fernández, primero con Marcela Losardo y luego con Martín Soria.

En el año 2023, Catalán se unió a la campaña presidencial de Javier Milei, integrando los equipos técnicos del ultraderechista. Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, fue designado como subsecretario del Interior en el Ministerio del Interior que comandaba Francos. Meses después, el 3 de junio de 2024, fue nombrado como vicejefe de Gabinete del Interior.

Más allá de su posición dentro del organigrama gubernamental, lo cierto es que en el último año y medio Catalán viene participando junto a Francos de casi todas las reuniones con gobernadores y legisladores para destrabar la negociación de distintas leyes del Congreso, entre ellas la Ley Bases.