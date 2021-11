Países Bajos se clasificó a Qatar 2022 y regresará a una Copa del Mundo después de su ausencia en Rusia tras vencer 2-0 a Noruega.

Los goles del seleccionado neerlandés fueron de Steven Bergwijn y Memphis Depay, ambos sobre el final.

Con el combinado dirigido por Louis Van Gaal, ya son doce las selecciones que se incorporaron de forma directa y estarán en Qatar, incluido el organizador: Brasil, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia y Suiza.



Noruega se quedó fuera de la repesca y su figura Erling Haaland no disputará la cita más importante del fútbol porque Turquía se impuso 2-1 ante Montenegro de visitante y terminó segundo al cierre del peleadísimo Grupo G.

Un trío de selecciones tenía opciones de todo en el Grupo G. Podían ser líderes, segundos y jugar la repesca o acabar eliminados. Países Bajos, Noruega y Turquía iban a vivir noventa minutos de infarto. Y, dos de ellos, Países Bajos y Noruega, se enfrentaron en Amsterdam.



Sin Haaland en el terreno de juego por lesión, el conjunto escandinavo se desinfló. El delantero del Borussia Dortmund ya se quedó sin Eurocopa, la que habría sido su primera gran cita, y ahora no estará en el Mundial. No es el primer caso de la historia.



Aun así Noruega tuvo en su mano el pase y puso contra las cuerdas a Países Bajos, que renunció al ataque durante casi todo el choque porque el empate le bastaba. Claro que en el borde, porque un gol en contra lo habría dejado fuera.



Sin embargo, en dos de sus pocas ocasiones, consiguió marcar. En el minuto 85, el público neerlandés respiró tranquilo con el tanto de Bergwijn. Y en el tiempo adicional, Depay sentenció el 2-0 e igualó a Harry Kane con once tantos en la tabla de artilleros. Con lo justo, el equipo de Van Gaal evitó un disgusto que habría sido mayúsculo.

Tres más a los playoffs





El otro candidato, Turquía, tenía que superar a Montenegro y esperar la derrota de Países Bajos. Ganó 1-2 y por lo menos se aseguró la repesca. Lo logró tras remontar un tanto de Fatos Beqiraj a los cuatro minutos de juego. Kerem Akturkoglu y Orkun Kokcu dieron vuelta al marcador y el seleccionado turco quedó a dos partidos de conseguir un billete para Qatar.

Con Bélgica ya clasificada en el Grupo E, Gales -sin el lesionado Gareth Bale- empató 1-1 en su visita al combinado de Roberto Martínez y jugará el repechaje. Al tanto de Kevin De Bruyne en la primera parte, respondió Kieffer Moore antes del descanso.

República Checa, si bien ganó 2-0 a Estonia, fue tercera, pero también disputará la repesca gracias a sus buenos resultados en la Nations League.

Otro seleccionado que jugará playoffs es Ucrania, que no falló en su visita a Bosnia y le ganó 2-0 con tantos de Oleksandr Zinchenko y de Artem Dovbyk. Los ucranianos no juegan un Mundial desde Alemania 2006 y su posible participación en Qatar 2022 puede ser la redención para los hombres de Oleksandr Petrakov.

Finlandia tenía un compromiso de fuste ante la todopoderosa Francia. El cuadro escandinavo nunca antes había disputado un Mundial y la opción de seguir en la pelea se mantenía firme con un empate en el Olympiastadion de Helsinki.



Sin embargo, Kylian Mbappé y Karim Benzema sellaron el 2-0 para los galos y acabaron con la eliminación de los fineses.

Así las cosas, Ucrania, Gales y Turquía se unieron en la última jornada de la fase de clasificación europea de grupos al lote de aspirantes a la repesca que ya conformaban Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia del Norte, Austria y República Checa.