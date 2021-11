"No quiero que me marquen la agenda los medios nacionales ni el gobierno nacional. Santa Fe tiene su propia problemática, y mi agenda legislativa pasa por la cadenas productivas de mi provincia", disparó ayer -un tanto molesto- el senador nacional y diputado nacional electo Roberto Mirabella, al ser consultado sobre si Omar Perotti piensa despegarse del gobierno nacional para cortarse con un peronismo alternativo alineado con Juan Schiaretti. La consulta llegó a cuento de las declaraciones previas del propio mandatario santafesino, quien afirmó que no iba a estar en el acto de hoy en Buenos Aires, en respaldo del gobierno nacional. "El Gobernador no es un delegado de Buenos Aires, hay que tener en claro eso. Siempre lo planteamos, incluso en la campaña electoral", destacó el legislador nacional.

Ya con los resultados sobre la mesa, Mirabella dijo en diálogo con LT8 que hace una "evaluación positiva y negativa en algunos casos" sobre los comicios. "Perdimos siete comunas pero ganamos 58. En ninguna elección intermedia habíamos ganado el departamento Rosario, y esta vez lo hicimos". "Pero además -agregó - en elecciones de medio término nunca el peronismo había sacado más de 25 puntos y en esta elección sumamos 32 puntos".

El diputado electo por Santa Fe, perteneciente al Frente de Todos, apuntó al enfoque que el gobierno provincial y su fuerza política tienen para el presente y lo venidero. “Todos tenemos el interés de trabajar por una provincia mejor y el éxito de cada uno sumará al éxito que podamos construir en Santa Fe”, afirmó. “Hay que trabajar por las cosas que nos unen. Santa Fe lidera la recuperación industrial; entonces, hay que salir del modo campaña y adoptar el modo de trabajar por los puntos principales que hay que defender”. En esa línea destacó que "hay gran influencia de los medios nacionales que imponen su mirada relativa, pero los santafesinos tenemos que trabajar para imponer nuestra propia agenda”.

El legislador electo no escatimó consideraciones hacia los senadores de Juntos por el cambio que fueron favorecidos por el voto ciudadano: “Es incomprensible que una persona que no vive en la provincia, como la senadora electa (Carolina Losada) quiera defenderla, porque no la conoce. Nosotros estamos enfocados en consolidar el modelo de gestión basado en el desarrollo, en los que producen, en la inversión pública y en la igualdad de oportunidades”.

Sobre lo que le queda por hacer al gobierno provincial y el Frente de Todos hasta la llegada de la próxima elección, dentro de dos años, señaló: “Hay que hacer lo que falta y terminar lo que se empezó. Hay que potenciar las obras públicas, muchas de las cuales son históricas para la provincia, y ajustar en cada ministerio y estar en contacto con el territorio”.

"Así como hay que tener humildad cuando se gana, hay que tener grandeza cuando se pierda. Ahora tenemos que estar todos juntos defendiendo los intereses de Santa Fe", afirmó el dirigente, reconociendo el triunfo de la fórmula que encabezaron Carolina Losada y Mario Barletta, para el Senado y para Diputados, respectivamente.

Respecto a la representación de los intereses de Santa Fe en el Congreso nacional, Mirabella admitió que "parece que nuestra agenda es la de Buenos Aires, y eso tiene que cambiar, tenemos que tener en claro la agenda de nuestra provincia".

"La realidad es mucho más grande, para nosotros será un paso importante, sobre todo para seguir consolidando un modelo de gestión como el del gobernador Omar Perotti en Santa Fe, con obras de rutas, gasoductos y demás, que no tienen que parar", aseveró el diputado nacional electo, y cerró: "El Gobernador no es un delegado de Buenos Aires, hay que tener en claro eso. Siempre lo planteamos, incluso en la campaña electoral".