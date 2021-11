YPF ServiClub da la nota con Full Sessions. Las mejores bandas van a estar tocando en las Full de distintas estaciones de servicio de YPF, un espacio con la última tecnología y diseño de vanguardia.

En el marco de la Plataforma Música de la marca, YPF ServiClub lanza una serie de conciertos, producidos por Pop Art Music, en diferentes lugares de Argentina. Un encuentro íntimo y único en diferentes estaciones de servicio de siete regiones del país.

Las Full Sessions buscan llevar música de calidad a cada rincón del país y hacerla accesible para todos desde cualquier dispositivo para poder disfrutarla de forma gratuita y sin interrupciones en Youtube.

“La música nos mueve” es el concepto de la plataforma música de la marca, nos mueve porque nos lleva de un lugar a otro, nos hace viajar, nos cambia, nos moviliza. En forma de festival, de recital o de contenido como en este caso, la idea es acercar buena música a todos los targets, con géneros musicales diversos y con lo mejor de la música argentina.

Encontramos en las nuevas tiendas Full el espacio ideal para hacer estas sesiones, son lugares amplios, cálidos, modernos y con la mejor tecnología para pasar un buen rato. Resultaron el lugar perfecto para disfrutar de la música en cada una de las siete Full elegidas a lo largo y ancho del país.

Un momento del show de Conociendo Rusia & Bandalos Chinos

Se recorrieron 16.620 kilómetros en 26 días, 7 provincias en menos de un mes. Desde la tierra colorada de Misiones, hasta el viento fresco de El Calafate. Varios equipos con más de 150 personas fueron movilizados para crear siete shows diferentes en las tiendas YPF Full más vanguardistas del país.

En cada uno de los conciertos, las bandas interpretaron las canciones de una manera diferente a la habitual: desde invitados hasta versiones unplugged, como en esta primera edición de Full Sessions con Airbag. Además algunos socios de ServiClub pudieron disfrutar de un Meet&Greet con su banda favorita.

Ayer se estrenó la segunda edición de Full Sessions junto a Conociendo Rusia & Bandalos Chinos. Antes del estreno de su nuevo álbum “La Dirección”, Mateo Sujatovich se sumó a esta gran aventura junto a Goyo Degano e Iñaki Colombo, integrantes de Bandalos Chinos, quienes pusieron freno a su “Paranoia Tour 2021” para dejar su huella en esta serie de encuentro únicos y brindarnos un show acústico en una de las tiendas Full más icónicas de Córdoba.

En un show íntimo, cercano y acústico de 40 minutos de duración, estas dos bandas que no paran de crecer tanto en el ámbito nacional como internacional, nos regalaron un mix canciones como “Loco en el desierto - Vámonos de viaje”, “Demasiado - Cabildo y juramento”, “Puede ser”, “Paranoia”, “Departamento - quiero q me llames”, “Se me hizo tarde - sin señal”, “Tu encanto”, y “Club de la montaña”

Podés ver el show completo en el canal de YouTube de YPF ServiClub

Todos los miércoles preparate para disfrutar un nuevo estreno de Full Sessions. Para no perderse de ninguna novedad y contenido exclusivo hay que estar atentos a las redes de YPF ServiClub:

IG: @ypfserviclub

FB: @ypfserviclub

TW: @ypfserviclub

YT: https://www.youtube.com/channel/UCPIwMtJ9upuKoLv0WJRXDhA

https://www.serviclub.com.ar/