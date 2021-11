En el día de ayer, cuatro jóvenes que iban en auto fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad que estarían de civil. Los chicos de entre 17 y 18 años salían de jugar al fútbol en el barrio porteño de Barracas (CABA), cuando se desató una escena que aún se investiga.

Minutos después del encuentro con la policía, Lucas González, de las inferiores de Barracas Central, recibió dos disparos en la cabeza y resultó herido de gravedad. Según trascendió, tiene muerte cerebral.

Tras el trágico suceso, se dio a conocer un estremecedor audio correspondiente a Joaquín, uno de los amigos que viajaba con él en el vehículo cuando la policía los alcanzó. "¡Mami, le pegaron un tiro a mi compañero mami!", se escucha muy agitado y desesperado al joven tras comunicarse con su familia. "Le pegaron un tiro a mi compañero mami, estamos acá en Capital", repitió, conmocionado por la situación. "Después de eso, no me atendía. Pensé lo peor", declaró Ricardo, su papá, a Telenueve.

"Me lo acribillaron. Ahora está en manos de Dios ... Quieren implicar a mi hijo de algo que no hizo. No fue a robar, fue a entrenar", manifestaron los padres de Lucas. La familia denuncia caso de gatillo fácil.