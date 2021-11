TEATRO

Cemento

¿Qué música puede quebrarte? ¿Cuántas formas tenemos de morir? ¿Puedo morirme en tu boca? Obra epistolar, despedida, poema sobre la pérdida, viaje íntimo y doloroso hacia el pasado, esta creación de Consuelo Iturraspe es contada –un poco a lo Puig– en retazos a partir de fotos, canciones de los ochenta que son interpretadas por una banda en vivo, cartas a los hijos que no fueron. Cemento ganó el Premio Estímulo a la Creación y Producción de las Artes escénicas entregado por el Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires. La iluminación es de Fernando Chacoma, la escenografía de Pía Drugueri, el vestuario de Leonel Elizondo y la asistencia de dirección es de Camila Romagnolo. Con Leonel Elizondo, Flor Piterman, Ana Sofía y Juan Frattari.

Viernes a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $800.

Propuesta 68

No es una cifra redonda, pero el 68 es un número con cierto encanto, que merece ser festejado desde aquel mayo en Francia. Al menos, así lo entiende la prolífica Compañía de Funciones Patrióticas, que se propuso celebrar el acontecimiento. La fiesta será en el formato que mejor maneja el grupo, siempre dispuesto a sondear los límites de las artes escénicas y la performance: con una propuesta participativa que esta vez cobra forma de búsqueda del tesoro en la que el público tendrá que ir construyendo su propia versión de una obra hecha de canciones, escenas y dibujos, para descubrir en cada estación algunas historias del barrio de Villa Ortúzar. El punto de encuentro es el teatro El Brío, pero la magia se desplegará en las afueras. Hay que llevar celular con datos, lector de códigos QR y auriculares. Las entradas se compran antes por Alternativa Teatral.

Mañana a las 15, en el Teatro El Brío, Av. Álvarez Thomas 1582. Entrada: $600.

MÚSICA

Desastre con patas

A siete años de su ultimo disco, el encantador y lamentablemente casi secreto Mis posesiones, fue necesario una pandemia para que el porteño Sergio Makaroff presente desde Barcelona –donde se radicó en 1978– una nueva colección de sus canciones, siempre hermosas, siempre movilizantes y, por supuesto (shh, no se lo digan a su autor, que presume de irónico y rebelde), siempre tiernas. El legendario Hermano Makaroff, cuya firma figura al pie de himnos como “Loco por ti” o “El rock del ascensor”, asegura que para él “componer es un placer, una obsesión y un modo de vida; empecé a los 17 y ahora tengo casi 70 y la agradable sensación de no haber compuesto aún mi mejor canción”. Bajo la dirección artística de José Nortes, Candy Caramelo en bajo y Daniel Griffin en batería como columna vertebral, e invitados como el violinista Manu Clavijo o su eterno colaborador Ariel Rot, desfilan trece temas, entre los que se destaca inmediatamente el pegadizo “Canciones”, una entusiasta declaración de principios: “Música para bailar/ todas las mañanas del año/ ya que el mundo es sumamente extraño/ necesito canciones para empezar”.

Echo Eléctrico

Nacida en Los Angeles, pero de ascendencia mexicana y salvadoreña, Angélica Garcia acaba de presentar este nuevo EP que sigue los pasos de su consagratorio segundo opus, Cha Cha Palace (2020). Si aquel estaba cantado principalmente en inglés, con el ocasional spanglish, García solo canta en castellano en este trabajo dedicado a reversionar con aliento electrónico un puñado de rancheras mexicanas, comenzando por “Llorona”, que ya asomaba tímidamente en su precursor, pero aquí se despliega genorosa junto al resto de las opciones, como “Malagueña”, “Macorina”, “Cama de piedra” o “Paloma negra”.

ONLINE

The Shrink Next Door

Para la mayoría de los pacientes, el sillón del psicoterapeuta es sinónimo de catarsis, introspección y cura. En esta serie protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd (psicólogo y “cliente”, respectivamente), disponible en Apple TV+ con entregas semanales, la relación a lo largo de los años de los personajes centrales va mutando de la tibieza a la entrega absoluta, y de la simbiosis a la dependencia. Por supuesto, se trata de una comedia, y el prólogo, que transcurre en tiempos recientes, demuestra nuevamente las habilidades extremas del creador del periodista Ron Burgundy. Pero un corte al pasado, a comienzos de los años 80, cuando el joven dueño de una tienda de géneros en pleno barrio judío debe lidiar con sus inseguridades, zonas erróneas y ataques de pánico, demuestra que esta no es una humorada alocada, sino la tragicomedia de un hombre controlador y abusivo y la víctima de sus manipulaciones. Punto extra para la gran Kathryn Hahn en el papel de una hermana llena de contradicciones.

The Honourable Woman

Tiene algunos años (fue estrenada por la BBC en 2014) pero nada impide su disfrute. HBO Max acaba de sumar esta miniserie británica que le valió a su protagonista, Maggie Gyllenhaal, un Globo de Oro por su precisa y tensa actuación. La actriz de La secretaria encarna a la “baronesa” Nessa Stein, una mujer de negocios que está en control de un grupo de inversores de origen multinacional y que, en sus tiempos libres, aboga por la paz en Medio Oriente. Pero… siempre hay un pero… la extraña muerte de un nuevo socio pone en jaque los ambiciosos planes de negocios que prometían un nuevo despegue de la compañía. Acompañan en el reparto Katherine Parkinson y el gran histrión irlandés Stephen Rea.

CINE

El misterio de Soho

La última aventura cinematográfica de Edgar Wright, el director de Shaun of the Dead y Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, combina algunas de las constantes del horror gótico y el italianísimo giallopara contar una historia que arranca en nuestros tiempos y se traslada rápidamente a los años 60, en la ciudad en la que había que estar en aquellos tiempos: Londres. Unos sixties idealizados, iconográficos, de fantasía, donde los sueños, desde luego, se topan con las más terribles pesadillas. Pero contar algo más sería contraproducente. Wright le saca todo el jugo a Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy, las protagonistas del relato, dos caras de una misma moneda que, al cruzar el espejo mágico, dejan atrás timideces y miedos para transformarse. Ellas son Eloise, una diseñadora de moda que apenas si ha comenzado su carrera, y Sandie, una aspirante a cantante. Bienvenidos Rita Tushingham, musa del nuevo cine inglés de la década de 1960, y Terence Stamp en jugosos papeles secundarios.

Cine griego en el Malba

La sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) está desarrollando un “Encuentro con el cine griego”, gran oportunidad para acercarse a una cinematografía poco presente en las salas comerciales de nuestro país. Hoy a las 20 se exhibirá Plaza Amerika, largometraje de 2016 dirigido por Yannis Sakaridis, retrato de la inmigración –una de las cuestiones más urgentes y problemáticas de la Europa contemporánea– con epicentro en la zona de Atenas conocida con ese nombre. Antes del largo, el doble programa presenta un cortometraje, Patision Avenue (2018), realizado en un único plano-secuencia por Thanasis Neofotistos, sobre una joven que se ve involucrada en una violenta manifestación política.

TV

Francesco Rosi en Filmoteca

El ciclo de la Televisión Pública conducido con gracia y afabilidad por Fernando Martín Peña y Roger Koza ofrece un fin de semana a puro cine italiano, dedicado a una de las figuras esenciales de los años 60 y 70. Hoy se exhibirá, con presentación a tono en los estudios, el famosísimo film Cadáveres excelentes, uno de los títulos más celebrados en el filmografía del director de Salvatore Giuliano y Lucky Lucciano. Lino Ventura le da vida al inspector Rogas, un detective de la policía encargado de investigar la muerte mucho más que misteriosa de una serie de jueces de la Suprema Corte de Justicia italiana (el ubicuo Max von Sydow interpreta nada menos que al presidente del tribunal). La conspiración que comienza a revelarse parece un foso sin fondo e involucra nada menos que al Partido Comunista. En su momento, la película fue prohibida en la Argentina por sus elementos políticos y debió esperar muchos años para llegar a las salas de cine.

Hoy a la medianoche, por la Televisión Pública.

Back to Life

La primera temporada de esta oscura comedia británica presentaba en sociedad a Miri Matteson una treintañera que, luego de pasar dieciocho años en prisión, decide rehacer su vida regresando a la casa de sus padres, en un pequeño poblado de Kent. En la S02, que debuta este martes exclusivamente en la pantalla de OnDirecTV, Miri encuentra un trabajo en el supermercadito del lugar y algunos vecinos comienzan a relacionarse un poco más con ella. Pero los conflictos arrecian, en particular cuando la protagonista descubre que su madre tuvo una fugaz “historia” con su ex novio. Daisy Haggard entrega una actuación compleja en el papel central, además de coescribir los guiones.

Martes a las 22, por OnDirecTV.