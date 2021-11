"Hubo una mala actuación del personal policial", admitió el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard, en un conferencia de prensa convocada por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, luego de que se conociera la muerte del adolescente Lucas González, baleado por tres efectivos de la Policía de la Ciudad que actuaron de civil.

Berard, aunque reconoció la negligencia con la que actuaron sus policías, indicó que se trata de un "un hecho grave" porque "no recibieron fuego, aparentemente", luego de que los familiares y los propios amigos de Lucas, que quedaron detenidos sin motivos, relataran públicamente los hechos de cómo fueron atacados por el personal policial.

"Estamos a disposición de la Justicia", abundó Berard, frase que también repitió el minitro de Seguridad porteño. D'Alessandro también señaló que la Policía Federal quedó a cargo de la investigación, ya que la causa que se inició como "averiguación de ilícito" ya giran en torno al crimen cometido por los policías -a cargo del Juzgado de Menores Nº 4 - identificados como el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas.

Respecto del accionar de los policías en un movil particular y con ropa de civil, D'Alessandro reconoció: "Las brigadas muchas veces actúan por orden de los juzgados, lo que no quiere decir que no tengan que identificarse, con los chalecos y credenciales".

"Ordené a la oficina de Transparencia y Control Externo que realice el sumario administrativo correspondiente a los efectos de lindar las responsabilidades, el desarme de los efectivos, la separación de su función operativa y el pases a disponibilidad", confirmó el ministro de Seguridad porteño, quien reemplazó en esa función al ex viceje de gobierno Diego Santilli, cuando renunció al cargo para ir a hacer campaña como diputado a Buenos Aires, con la "seguridad" como eje.



"Los más interesados en esclarecer esto porque hay miles de policías que todos los días salen a la calle y se están jugando la vida", emvió un mensaje interno el jefe de la Policía de la Ciudad y lamentó que el caso: "Hace un daño terrible a la imagen". "Todos somos padres y estamos acá para hacer otra cosa, no esto", sostuvo Berard.

D'Alessandro dijo que intentó "durante todo el día" comunicarse con la familia de la víctima, pero los familiares negaron haber recibido las llamadas.