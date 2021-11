Víctor Heredia: “Mercedes me había conminado a conocerlo: '¿Nunca se vieron?', me miró casi angustiada y organizó una cena. Él andaba rebotando por el país con su De Ushuaia a la Quiaca y yo con mi Taki-Ongoy. La Negra ya sabía lo que iba a pasar aquella noche. Sí. Cariño a primera vista. El corazón de este tipo -pensé-, es como un abrazo interminable. Nuestro primer concierto juntos fue en La Plata. Multitudinario. Inolvidable. Después giramos en el '89, volvimos a girar en el '99. Apenas un suspiro atrás, por toda América. Pueblitos, ciudades, teatros, estadios donde nuestra canción se enredó a las bromas, a las risas, a las anécdotas y al rito nocturno de los trashumantes. Amigo, compadre, admirable músico y poeta. Se me ocurre hermano. Exactamente eso. Hermanito. Entrañable compañero, en las buenas y en las malas. Ahí, bien cerquita, como solamente los que entienden la vida pueden ofrecerse. Gracias por habernos juntado, Merceditas. Y gracias por tu esperanza y tu lucha, León. Por tu canción que germina generosa siempre, como tu corazón”.

Peteco Carabajal: “Conocí a León en 1982, y a partir de ahí he podido conocer una personalidad muy firme, y una voz que representaba todo el panorama argentino y popular. En ella se puede escuchar todo el rock; se puede escuchar lo folklórico, sin ponerle ni agregarle nada, porque su voz suena a tierra; y también se puede escuchar en las diferentes ondas que hay, como el tango o las canciones populares. Su repertorio se ha hecho con todos esos colores. Para mí, León es el punto de unión de todas las formas del canto argentino."

Luis Gurevich: “A principios de los '80lo había visto de lejos y nada más: él solía ir caminando por Aguirre y Serrano, la esquina en la que yo me bajaba del colectivo para ir hasta Loyola, donde empezaba a ensayar con Piero. Después lo conocí en los estudios Del Cielito, donde estaba grabando De Ushuaia a La Quiaca con Gustavo Santaolalla. Yo empezaba a tocar con David Lebón y, cuando ellos terminaban su sesión, entrábamos nosotros para grabar Y si de algo sirve. Me sentaba en un rincón y los escuchaba hablar de música. Para mí eran todos héroes. Dos años después me convocó el Chango Farías Gómez para MPA, y así es el destino… cuando León buscó un tecladista que hubiera tocado rock y folklore para armar una banda con la que presentaría Semillas del corazón, me convocó. Ahí cruzamos los caminos. Poco tiempo después nació 'Todos los días un poco'. Hoy me parece increíble que esa, nuestra primera canción juntos, la estrenara Mercedes Sosa en el Luna Park. León es amigo y es familia. Tenemos mucho compartido en 30 años que parecen cinco siglos. Y además de lo afectivo, veo que cerca suyo, todo crece y florece. A su lado concreté sueños que ni siquiera me hubiese atrevido a soñar”.

Mavi Díaz: “León me acompaña desde toda la vida, con su música, con su presencia, con su amistad. La primera vez que lo vi en vivo fue en unos carnavales en GEBA, y me enamoró con su forma de cantar, de tocar la guitarra y la armónica, porque nunca había visto tocar la armónica en la Argentina, salvo a mi papá (Hugo Díaz), y eso me llamó muchísimo la atención. Años después, cuando empezamos con la Viudas, compartimos agencia con León, y él siempre nos dio una mano. Fue súper amoroso y generoso con nosotras. Es la persona más generosa, más solidaria y una de las más coherentes de nuestro ambiente artístico”

Yamila Cafrune: "No recuerdo bien cuándo fue la primera vez que escuché al ¡León Nacional!... en realidad creo que siempre estuvo. Ha estado presente en cada momento importante para la música: haciéndonos reír un poco con su aguda creatividad e incluyéndonos a todos ('Orozco') o cantando a todos los años que quisimos cambiar y no lo hicimos ('Cinco siglos igual') o haciendo hincapié en el vil asesinato ('Bajen las armas...aquí sólo hay pibes comiendo...'). Se metió con el rock, con lo popular y con lo folklórico... y siempre le sale bien. Ahí es cuando conocés no a un cantor sino a un intérprete. Eso es el León Nacional, como lo llama Víctor Hugo: el intérprete del pueblo. ¡Gracias León, por existir!"

Franco Luciani: “León me hace acordar a Mercedes Sosa, por su solidaridad real, su corazón enorme, y su necesidad de compartir su camino con otros. Además es un armoniquista que toca con simpleza y ha creado a través de la armónica melodías inmortales como 'Canción para Carito', 'Solo le pido a Dios', 'En el país de la libertad'. Todo el que ama la música popular agradece su existencia en este mundo.”

Claudia Puyó: “Conocí a León cuando tenía 14 años y él tocaba con la Banda de los Caballos Cansados. Después me encontré con él en distintas circunstancias, siempre compartiendo mucha música. Tuve el privilegio de tocar con él y conocer muchos músicos maravillosos por él. Es coherente, es un gran hombre y desde que lo conozco ha crecido mucho musicalmente a través de canciones bellas y conmovedoras… un verdadero León en la selva de nuestra bella música nacional”.

Barbarita Palacios: “León es enorme, y es muy importante para nuestro pueblo, porque es pura identidad y refugio de nuestras músicas; porque es Cosquín rock y folklore; porque es amor y es cuidado de todas las tribus, de las que entramos en el sistema y de las que no; porque es faro y motor; y porque es todo lo que quise ser como artista siempre”.

Bruno Arias: “León siempre ha sido para mí sinónimo de lucha, de compromiso social, y un artista inspirador. Siempre fue un pilar en el que apoyarme, en cuanto a seguir un camino y un legado. El siempre nos abre puertas con sus canciones, sobre todo desde lo político y lo social, y también desde el amor, de cómo él describe situaciones de vida, de una forma muy particular. En cada canción nos enseña algo, nos inspira a crear”.

Tomás Lipán: “Es muy bueno celebrar los 70 años de León, me nace sinceramente. He admirado siempre su simpleza y profundidad en sus interpretaciones y sus magistrales creaciones, que te dicen y te causan infinitas y bellas sensaciones. En mi modesto entender, y al ver tamaña trayectoria y afectos comunitarios logrados, puedo decir con convicción que es realmente un verdadero amauta. Solo le pido a Dios que le bendiga y proteja siempre.”