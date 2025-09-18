La nueva película de Hernán Guerschuny, Papá x dos, tiene como punto nodal la generación o destrucción de los vínculos a los que el ser humano puede llegar. El film del director de Recreo y El crítico, entre otras películas, es un ensayo sobre el amor que, a su vez, es un poco el mellizo del dolor. La historia tiene como protagonista a Santiago (Benjamín Vicuña), quien a pesar de su inseguridad tiene una certeza: haber encontrado a la pareja ideal en Ana (Celeste Cid). En ese encuentro en un restaurante apenas iniciada la historia, parece que la cosa va viento en popa, pero... el diablo mete la cola.

Es que ella le revela que está embarazada, pero el padre del bebé es su ex (Lucas Akoskin). Si bien en ese momento en Santiago se produce un tsunami emocional, se da una situación poco convencional: quiere seguir con Ana y esperar juntos la llegada del hijo, aunque eso signifique la durísima ¿aceptación? de convivir los tres. Si bien tiene momentos graciosos, Papá x dos es como una espiral en la que las emociones suben y bajan, pero nunca se llega al punto de partida, sino que siempre se puede estar un escalón más arriba. Tanto para lo bueno como para lo malo del amor. El nuevo largometraje de Guerschuny se estrena en cines este jueves 18 de septiembre.

"Es una propuesta, no sé si transgresora, pero que habla de los nuevos tiempos, de las nuevas formas también de amar, de las nuevas formas de componer una familia. Si es un ruido, es un ruido positivo que habla también de una amplitud. Y básicamente es una película que habla sobre el amor, lo difícil que es encasillar el amor, desde todo punto de vista: en género, en forma, en convenciones", explica Benjamín Vicuña. A su lado, una radiante Celeste Cid explica que hay un avance en la manera de entender las relaciones por parte de la sociedad que habilita que se cuenten historias de este tipo: "Siento que somos una generación, la nuestra, que tiene la invitación a preguntarse cosas que, quizás, otras generaciones tenían un pensamiento un poco más rígido y preestablecido. Incluso lo ves en las redes, cuando abrís redes sociales hay muchas fórmulas de cómo vivir. Y, entonces, a veces hay tanta información que también se vuelve un problema, pero está la invitación. Yo re entiendo el personaje de Benjamín y la deconstrucción que hace. Todos fuimos criados con un mandato. Así que sí, es una película que habla del amor actual; actual y actualizado", detalla la actriz.

-Y en ese sentido, ¿la película viene también a derribar prejuicios también sobre las familias menos tradicionales?

Benjamín Vicuña: -Habla de eso, de nuevas formas, nuevas maneras de vincularse y de amar y, como dice Celeste, de poder deconstruirse, encontrar formas para poder subsistir en un sistema que muchas veces es difícil. Ya vivir es difícil, ya generar vínculos es complejo. Hay demasiada información y, en el caso de estos personajes, hacen lo que pueden, pero lo hacen con el corazón, que eso es interesante y importante.

-¿Era un desafío para ambos manejar en una misma historia los dos registros, tanto el drama como la comedia? ¿Cómo lo vivieron eso?

Celeste Cid: -Siento que es también es por la mirada de Hernán, que fue acompañando hasta dónde drama, hasta dónde comedia. Y después también quizás el desafío, o por lo menos para mí en lo personal, fue poder entender este personaje, como si tuviese ya resuelto este conflicto. Para ella no es un conflicto o sí, pero leve, le termina planteando a él: "Bueno, vengo con esto". Entonces, en mi estructura, también entender esa liviandad fue un desafío: pero ¿qué le pasa? Como que hay una cosa de juicio que nos agarra. Y un poco fue ese el recorrido.

B. V.: -Cuando uno se pregunta el tema de los géneros, si es comedia, drama, yo creo que nosotros tenemos una sola forma de actuar, que es desde la emoción. Y tratar de transitar las historias que tienen situaciones por ahí graciosas, cómicas, pero con sensibilidad. Tuvimos la oportunidad de ver la película, y eso es lo bonito: hay una situación extraordinaria, una familia diferente y con actores que estuvieron a disposición de la historia con una sensibilidad que es interesante, porque también le da drama, le da profundidad. Por el título y tal pareciera que es una película más liviana, pero tiene muchas capas y es interesante. Y más allá de lo que sea, y del ritmo y del género, los actores estamos ahí con el alma abierta y tratando de que el personaje logre una sintonía con la historia. Y la verdad es que lo que nos pasa a los personajes finalmente es padecer situaciones. No nos divierte. En el caso de mi personaje, estar perdiendo a la mujer de mi vida, estar viviendo un embarazo que no es mío. Son situaciones que se pueden considerar difíciles de un personaje o una persona que debe atravesar situaciones límite, pero también ahí nacen momentos de comedia. Entonces, respecto de tu pregunta de cómo es lidiar con esos dos registros... creo que la vida es así.

-Celeste, recién decías que no le pesa a tu personaje el conflicto. De todos modos, ¿sentís que está un poco entre la espada y la pared?

C. C.:- Sí, sí, está, pero ya viene con eso. No se sabe mucho el entretelón de cómo ella llegó a esa decisión y qué pasó. Hay algo del recorrido del personaje que no está expuesto; entonces, también uno puede poner ahí su imaginación y llegar a esto que le pasa, que también somos nosotros con nuestras contradicciones. Hay algo de eso, de que ella es liviana, pero a la vez le debe pesar. Y ahí los vínculos, también lo que el otro te trae. También hay algo en la separación donde uno vuelve a verse o vuelve a ver un poco el escenario, y desde ahí se pueden volver a revincular porque si no sería como un loop interminable, con subidas y bajadas. Los dos procesan. Los dos pueden verse y los dos son humanos, con sus contradicciones a cuestas.

B. V.: -Ese es un hermoso accidente que tuvo la película. Uno se enfrenta a los personajes, a los desafíos de la única manera que uno tiene. Como decía, desde las emociones, los afectos, desde la sensibilidad que uno puede aportar. Y resulta que contamos una historia, y ahí está el accidente, que puede dialogar muy bien con nuestra generación, con personas adultas, con nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestras ausencias, con nuestros duelos. Y, a la vez, también puede dialogar muy bien con jóvenes, hasta incluso, es una película que perfectamente podés ver con un hijo, y obviamente que él se reirá de otras cosas. Hay varias máximas que funcionan y calzan con esta película. Podés enganchar y los niños o jóvenes pueden dialogar con algunas cosas de la película, de puesta en escena, de chistes, y el ser adulto puede vivirla desde otro lugar y sacar otras conclusiones.

Papá x dos.

-Hablás de contradicción y la película, de algún modo, plantea una paradoja porque, a veces, la persona que saca lo mejor de uno es la que mayores problemas ocasiona.

C. C.: -Es como un poco lo del Conicet, que había que ir a hurgar en la profundidad (risas). Y empezás a ver y decir: "Esto no sabía que estaba acá".

B. V.:- ¿Soy tu estrellita con culo? (risas).

C. C.: -Sí, sos mi estrella culona. Pero hay algo de eso. No me quiero ir por las ramas, pero también en los vínculos ese puede ser un lugar muy hostil o un lugar amable también. Es como entender que estamos entrando en zonas delicadas. Y te podés acompañar con amor y con paciencia en esos lugares, y no con enojo. Supongo que hay algo de los personajes desde la ternura que se entienden. Y se entienden aún en el "No puedo con esto ahora". Yo creo que ella lo entiende porque tiene sentido lo que le pasa. Quizás no está tan de acuerdo con algunas cosas. Y desde ahí es que hay que recomponer.

B. V.: -Y la famosa pregunta: ¿Qué es lo que uno puede llegar a hacer por amor? ¿Hasta dónde? Uno corre sus propios límites. En el caso de mi personaje, es clarísimo que es capaz de reinventarse, deconstruirse, aceptar nuevas realidades, nuevos vínculos, con tal de poder amar y de ser amado.

-¿Y cómo definirías la personalidad de Santiago, que le tienen que decir cómo hablarle a la mujer que ama? ¿Es solo inseguridad eso?

B. V.: -Es una mezcla entre inseguridades, con algunas fobias, TOC, una inseguridad, respaldada también con antecedentes que no le suman mucho porque es un tipo que tiene 46 años, y es un tipo que no ha podido por diferentes razones establecer vínculos duraderos. O sea, claramente le genera una dificultad muy grande. El porqué, bueno, van a tener que ver la película y entender algunas cosas. Otras quedan como en una nebulosa que el actor tiene que guardar y entender como parte de su intimidad, pero es una persona que le cuesta mucho y que por lo mismo valora que pudo encontrar a alguien, una mujer maravillosa. El amor, a veces, no se entiende. Él lo está sintiendo y quiere vivirlo como sea.

-En un momento se lo ve a tu personaje viendo libros de cómo ser papá también. Ser padre se aprende siéndolo, ¿no?

B. V.: -Sí. Me acuerdo de alguna campaña que hice cuando fui papá hace 19 años y es algo que te puede enseñar tu propia experiencia. En el caso de un personaje como el mío, muy inseguro y estudioso, va a las librerías a buscar las respuestas, otros lo hacen a través de chat GPT. Cada uno busca una manera de serlo y busca la mejor expresión.

-¿Hasta qué punto creen que es posible compartir la vida y la intimidad de un hogar? ¿La película lo exagera o creen que es factible que se dé una situación como la que plantea la historia?

B. V.: -Yo creo que la gracia justamente del cine es iluminar situaciones y también darle un lenguaje. Si no, mejor ver un reality. La película tiene también una poesía y algunas concesiones para que sea atractivo y para que sea un elemento artístico. Esta película tiene cosas que uno dice: "No, no, esto no puede ser" o "No, ¿en serio?". Y va a más, traspasando cierto límite; eso hace que sea una película atractiva, divertida, pero que tampoco pierda el punto de realidad porque si no, también sería una farsa. Sería otro género.

C. C.: -Hay que ver cómo es la convivencia una vez que termina la película. Cuando leés libros de maternidad, cuando estás embarazada, llega el noveno mes y te vienen los créditos: ¿Y ahora qué se hace? Está bueno pensar hacia dónde van.

B. V.: -Justamente la gracia de esta película es que te habla de personajes que están enfrentando la paternidad o la maternidad como si fuera un tsunami. Quizás también porque es una paternidad retrasada, en el caso de mi personaje. Y por lo mismo hay una ansiedad y un miedo gigantescos. Y yo creo que abrochando la pregunta anterior, la paternidad se vive experimentándola. En general, la paternidad se vive, se absorbe y se expresa. Pero es verdad que también hay situaciones anómalas, extrañas, o tristes, como mujeres que, por ejemplo, tienen una depresión postparto y no logran vincularse. O el caso de hombres que fueron padres y no se dieron cuenta después de 45 años, o nunca se dieron cuenta y se fueron de este mundo sin haber asumido su condición. Existe de todo. Es feo hablar de lo "normal", pero en general la tendencia es que el ser humano es una cosa animal, de instinto y de olfato que cuando ves ese ser hermoso, frágil, divino, y que, por momentos, hasta incluso se puede parecer a vos, te nace una conciencia que va más allá de tu lógica. Y por eso es que, a veces, se dice que el amor a los hijos es algo que no tiene explicación. Uno podría dar su vida, sus brazos, sus ojos. Es algo muy fuerte. Y eso no se puede explicar en un libro, claramente.

-Si la felicidad en el amor no es un lugar al que se llega, sino un camino que se construye juntos, ¿qué diferencias tienen ustedes respecto a sus personajes?

C. C.: -Yo creo que igual también esos grandes temas como "la felicidad" uno también los va reestructurando o repensando. Para mí, a los 20 lo que era la felicidad no es lo mismo que hoy a los 40. Quizás para mí hoy la felicidad es algo mucho más chiquito, en mi casa, con mis amigos, con mis hijos. No son grandes cosas. Y ellos un poco hacen ese recorrido. No se necesita tanto estímulo. Son tres o cuatro cosas importantes para uno. Y después, para mí la felicidad hoy es la calma, la tranquilidad, la armonía, todas esas cosas que, a otra edad, no hubiese dicho eso. Creo que ellos también aprenden qué es esta nueva felicidad. Y es con qué combo nos encontramos. Es verdad que él es re estructurado, pero también es idealista. Ella pareciera ser más idealista, pero a la vez es la que pone el orden. Ese es el encuentro, supongo, y lo próspero.

B. V.: -Efectivamente van cambiando los tiempos, los paradigmas personales de felicidad, de amor. Me quedo con esto de que es una construcción, pero aunque sea una construcción, a veces la construcción requiere el esfuerzo y la lucha. Y también, a veces, para conseguir la paz se necesita una guerra previa. Quizás, los personajes están buscando eso. Buscan una anhelada felicidad, paz y calma, pero para llegar a eso, los vamos a ver en esta situación que es la película, y que es la guerra que tienen que cursar, la gran lucha de acomodarse, de reestructurarse para poder conseguir ese amor que efectivamente se construye.

-¿Coinciden en que el amor es el mellizo del dolor?

B. V.: -Yo creo que no existe el amor sin dolor.

C. C.: -Haría distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor está implícito en la vida. Ahora, el sufrimiento es como una tortura que, a veces, no sé si es tan necesaria, y que todos hemos acudido seguro a eso en algún momento de nuestras vidas. Me parece que hay algo que tiene que ver con el respeto y con ver al otro, y no querer dañar o no permitir: "Esto a mí me hace mal". También tener a alguien que te lea y te diga "Hasta acá". Y, en ese sentido, los personajes son nobles porque aún con sus diferencias se entienden, entienden sus procesos, sus necesidades y hay bonhomía.