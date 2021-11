Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles en el barrio de Barracas, informaron fuentes judiciales.



Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.



Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.



El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).



El juez Martín Carlos Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa.



"En solo cinco horas se solicitó una batería de medidas y se pidió la detención de los tres policías", dijo a Télam una fuente judicial, que confió que ahora el juez Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal.



Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván.



Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación".



También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia".



"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.

D'Alessandro recibirá al abogado de la familia de Lucas

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, recibirá este sábado por la mañana al abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia de Lucas.

El encuentro está previsto para las 11 en la sede de la cartera judicial local, ubicada en Avenida Regimiento de Patricios 1142, en el barrio porteño de La Boca. La reunión se hará luego de la decisión de los fiscales.

Antes del encuentro, Dalbón anticipó que reclamará al Gobierno porteño "colaboración por los restos de Lucas y su entierro". "Además pediré recompensa para dar con los policías" acusados, agregó.

"Está pedida la detención de los Policías. Obstruyeron la Justicia. No sé qué espera el juez Martin Del Viso para ordenar la inmediata detención de los asesinos", manifestó a través de su cuenta de Twitter.