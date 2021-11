Vecinos de Alvear, cortaron ambas manos de la Ruta 21 de manera intermitente para manifestar contra los reiterados cortes de luz. Los vehículos se desviaban por un camino de tierra y la luz volvió pero aclararon que seguirán con esta medida hasta que le den una respuesta. "Desde marzo tuvimos 34 cortes y ocho en noviembre. Nosotros hicimos los reclamos legales previos pero estuvimos casi siete horas sin luz. Los comerciantes pierden mercadería y no podemos trabajar. Estamos cansados", dijo un vecino al móvil de Canal 3 que llegó al lugar. "Les vamos a cortar la ruta cada vez que nos corten la luz. Pagamos la factura pero no tenemos servicio. Vinieron pobladores nuevos y no se hicieron los trabajos necesarios", agregó.