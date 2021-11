Netflix cerró un contrato con la distribuidora Entertainment One para adquirir los derechos de Power Rangers. Las próximas series y películas de los Power Rangers estarán en la plataforma más visitada del mundo.

“Desde que creamos Power Rangers con Jonathan, nos propusimos realmente un enfoque de mundo entero”, comentó Michael Lombardo, presidente de Televisión Global de eOne, en una entrevista con el medio Deadline.

“No será solo un programa, pensamos programas seguidos de películas y algunos programas para niños. Hemos encontrado un gran compañero de escritura (Jonathan Entwistle) para hacerlo. Toco madera. Netflix está emocionado, estamos emocionados, esperamos tener noticias pronto”.

Desde sus inicios en 1993, la producción originalmente de Saban Entertainment de la serie basada en Super Sentai, de género tokusatsu, pasó por diferentes medios de difusión como Fox Kids y ABC / Disney. Desde 2011 fue transmitida por Nickelodeon.



El director de Power Rangers

Jonathan Entwistle, creador de las producciones de Netflix ‘It’s the End of the F***ing World’ y ‘I Am Not Okay with This’ y designado desde hace 2 años al frente de Power Rangers, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.



“¡Supongo que el gato está fuera de la bolsa! El nuevo universo de los Power Rangers llegará a Netflix”, señaló el director, con una expresión típica en inglés que hace alusión a una verdad revelada.



Por el momento, solo está confirmada la nueva temporada de la serie "Power Rangers Dino Fury", que será transmitida por Netflix. Esta contará con nuevos personajes, nuevas armas y nuevos vehículos, incluido el Dino Fury Cycle y una moto inspirada en un T-rex.

Además, regresan los Power Rangers de Dino Fury de la temporada 1: Zayto (Ranger rojo), Ollie (Ranger azul), Izzy (Ranger verde), Javi (Ranger negro), Amelia (Ranger rosa) y el nuevo recluta, Aiyon (Ranger dorado) .