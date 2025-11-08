Y al fin llegó el día más esperado. Alpine anunció la confirmación del argentino Franco Colapinto como su piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la noticia de saber que el pilarense tiene garantizado su lugar entre los 22 asientos más codiciados del mundo no trajo más que alegría para sus fanáticos y, especialmente, para quienes lo siguen, alientan y se conmueven junto a él en cada participación suya en la Máxima.
El pilarense encara su tercer año en el Gran Circo
¡Colapinto estará en la Fórmula 1 en 2026!
Alpine confirmó al argentino como su piloto para la próxima temporada. Acompañará a Gasly en el calendario que tendrá una novedosa grilla con 11 equipos.
