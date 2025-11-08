Y al fin llegó el día más esperado. Alpine anunció la confirmación del argentino Franco Colapinto como su piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la noticia de saber que el pilarense tiene garantizado su lugar entre los 22 asientos más codiciados del mundo no trajo más que alegría para sus fanáticos y, especialmente, para quienes lo siguen, alientan y se conmueven junto a él en cada participación suya en la Máxima.