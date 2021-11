#DeCatálogo Después de dos simples pandémicos, el combo post punk Pyramides entregó su tercer álbum, Amalgama, con feats de Atrás Hay Truenos y de los españoles El Último Vecino y La Plata. También salieron el tercer EP del trío Amateurs (3, con raíces en el pop-rock ochentero y clima optimista), los segundos discos del cantautor platense Federico Disanti (Mi nueva forma) y del dúo de pop campero La Macha (Dos), y los debuts de Banana Boreal (Lacra, con canciones enérgicas de psicodelia suburbana), de Lemon Pad (Korean Factory, melodramático, indie y rocker) y de Vientonegro (Dark, con militancia post-punk).

#Pantallazos Un grupo de adolescentes se moviliza tras la desaparición de Anahí Benítez, de 16 años, en Algo se enciende, el documental de Luciana Gentinetta que tendrá funciones del 18 al 21/11 y del 25 al 28/11 en el CC San Martín. Por otra parte, si te van los musicales podés probar Annette, con Adam Driver, Marion Cottillard y música de los californianos Sparks (desde el 26/11 en Mubi) o el largo de culto ochentoso It Couldn’t Happen Here, de 1987, del dúo inglés Pet Shop Boys (26/11 a las 21 en OnDirecTV).

#SessionConAmor El sello Porte Records sigue su saga conceptual de sesiones fílmicas out of context para artistas urbanos, a las órdenes del director Agustín Morsan: las primeras colaboraciones incluyen a Perroking, Veerre y Nicky Crystal. Además, Rosario Ortega entregó Tardes de verano, anticipo de la sesión que grabó con Nahuel Barbero y Acus como invitados; el trío Biomas compartió su registro en estudio Biomas en Bunker Palestina; y Huma Nos grabó la live session Una tarde en Moonrock.

#CoverMe El proyecto cordobés Rumbo Mestizo grabó Gipsy Tango, disco de versiones gitanas, jazz-rockeras y klezmer de composiciones del pianista Chick Corea, la folklorista Eladia Blázquez, el tanguero Juan Carlos Cobián, el grupo cuartetero La K’onga y más artistas. Además, El Club Audiovisual compartió Cuando dormís, adaptación de When You Sleep, de My Bloody Valentine.

#Festivalipsis Se agranda la familia festivalera con el Dolores Rock, anunciado para el finde de 16 y 17/4 en el Hipódromo de Dolores; y el line-up ya se va armando con Trueno, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Los Espíritus, Bhavi, Todo Aparenta Normal y más.