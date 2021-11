El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró este miércoles que Mauricio Macri se comporta como un "espía serial a quien no le importa lo que se permite en la ley de inteligencia", y consideró que el expresidente utilizó esa norma "como un arma para obtener información de manera ilegal", en el marco de la causa que tiene como damnificados a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

"Macri no tiene una noción clara de lo que permite y no permite la ley de inteligencia o no le importa. Utiliza la inteligencia como un arma para obtener información de manera ilegal para su actuación política", señaló el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

Para el ministro, la conducta del expresidente en las causas de espionaje ilegal que lo involucran es "reiterada y pareciera obedecer a un patrón", y sostuvo que con el presunto seguimiento efectuado durante su gobierno por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan buscaba "anticiparse y saber qué le podían pedir".

"El expresidente Macri es un espía serial. Espió cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo hizo con sus propios parientes. Después, desde el Gobierno nacional, tuvo esa conducta con adversarios políticos, los familiares del ARA San Juan y a sus propios correligionarios", remarcó el titular de la cartera de Defensa.

El hundimiento del ARA San Juan

En otro tramo de la entrevista, el funcionario se refirió a los motivos del hundimiento del ARA San Juan y la definición de las responsabilidades investigadas por la Justicia Federal de Caleta Olivia, Santa Cruz.

"Lo que queda claro es que durante el desastre hubo un desinterés y una falta de control por parte de las autoridades de la Armada, que fueron encontradas responsables por un Consejo de Guerra. El Gobierno al momento del hundimiento hizo una verdadera tarea de ocultamiento. No quiso contar que se habían cometido errores importantes en la supervisión de la emergencia que estaba viviendo la embarcación, que tenía deficiencias graves desde hacía un año", aseveró.

Por otro lado, el ministro indicó que también hubo una Comisión Bicameral que elaboró un informe sobre los hechos mientras la causa judicial intenta determinar si el hundimiento de la embarcación se produjo como consecuencia de un "estrago doloso"

"La causa, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, no avanza todo lo rápido que quisieran los familiares. Es un juicio difícil porque no se puede acceder al submarino, que se encuentra a 800 metros bajo agua", advirtió el funcionario.