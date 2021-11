El 25 de Noviembre salimos a las calles en todo el mundo a decirle NO a la Violencia Patriarcal y Machista. Recordamos la gesta de las Hermanas Mirabal, luchando y organizando un movimiento feminista que sigue transformándolo todo. El contexto que atravesamos como pueblo es crítico. Hoy mujeres, diversidades y disidencias encabezamos los números de la pobreza en Argentina, del desempleo, de la indigencia. Sabemos que las tareas de cuidado siguen recayendo sobre nuestros cuerpos, que estos años de pandemia fueron duros, no solo porque la crisis sanitaria se enlazó con una profunda crisis económica, sino porque una vez más decimos: la casa no es un lugar seguro para todes. Los números de femicidios siguen siendo alarmantes, la apropiación que el patriarcado hace sobre nuestros cuerpos es inadmisible. No olvidamos sin embargo, nuestra potencia callejera, nuestra forma de aliarnos, de organizarnos desde abajo para conquistar derechos. Somos el movimiento que dijo Ni Una Menos y puso la vida en el centro, que resistió con unidad, que organizó de manera independiente y entusiasmó a miles de jóvenes. Con esa fuerza ganamos la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hoy es Ley, le pese a quien le pese. Contra las políticas antiderechos, contra las reacciones conservadoras, seguimos proponiendo unidad de acción y disputas de sentido. Por eso hoy decimos: CON VIDA Y LIBRES NOS QUEREMOS!! Basta de violencias simbólica, mediática, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en las casa y en las calles, en el trabajo, en los sindicatos y gremios, obstétrica e institucional

EXIGIMOS

● Basta de femicidios, lesbocidios, travesticidios y transfemicidios

● Aparición con vida de Tehuel. El Estado y los gobiernos son responsables. Las vidas trans valen.

● Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Mayor presupuesto para erradicar la violencia.

● Patrocinio jurídico gratuito para familiares y víctimas. Implementación de la Ley Brisa ya!

● Reforma Judicial Transfeminista Popular e Interseccional.

● Urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral. Implementación de la ESI! Ley Vanesa ya!

● Creación de centros integrales territoriales interdisciplinarios para situaciones de violencia

● Abordaje urgente de los situaciones de Abuso sexual infantil

● Desmantelamiento de las Redes de Trata y aparición con vida de las víctimas

● Articulación de los distintos niveles del estado para garantizar nuestros derechos NI UNA MENOS ¡Hace 10 años, acá falta Paula Perassi EXIGIMOS

● Poder ejercer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, maternidades y proyectos de vida

● Efectiva implementación en todo el territorio de la ley Nacional de interrupción voluntaria del embarazo. Nadie debe ser obligade a gestar - parir - criar. Niñes no madres. Queremos infancias libres de violencia YA!

● Pleno acceso a la salud sexual y a los derechos reproductivos de todes

● Ningún antiderecho en el poder

● Separación iglesia del Estado

● Estado Laico NI UNE MENOS ¡No más presas por abortar! Basta de criminalizar a quienes garantizan derechos!

● Efectivo cumplimiento de la ley de parto respetado y sanciones para quien no la cumplan.

● Implementación de protocolo frente a la muerte perinatal. Ley Johanna Ya! NI UNA MENOS----¡BASTA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA!

● Basta de represión en los territorios ancestrales YA. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Justicia por Elías Garay!

● traductores en todos los ámbitos estatales para garantizar derechos. Respecto y reconocimiento a las diversas tradiciones y culturas.

● Incremento del cupo laboral en comunidades originarias

● Tierra para vivir, feminismos para habitar!No a los desalojos. Solidaridad con las familias de la Villa 31, de Guernica, de Magaldi, Tío Rolo, de República la Sexta

● No tenemos planeta B. ¡Basta de fumigarnos! Basta de quemas que producen un ecocidio ¡Todo fuego es político! Ley de humedales ya!

● ¡Basta de transgénicos! ¡No a la nueva ley de agroindustria! Producción de alimentos saludables y de cercanía. Soberanía alimentaria YA!.

● Respeto por los bienes comunes y la biodiversidad. Nuestra vida depende de ello

● Que no se contaminen nuestras aguas. Que no se desvíen nuestros ríos. El agua no se vende! NI UNA MENOS -Basta de Racismo, etonocidio y terricidio!

● Presupuesto y reconocimiento a las tareas de cuidado y el derecho a ser cuidadxs.

● Paridad en las licencias por nacimiento, adopción y cuidados!

El movimiento feminista vuelve a la calle. Foto: Sebastián Granata.

● El cuidado y la asistencia alimentaria, también son trabajo.

● No pagar las cuotas alimentarias es violencia económica! NI UNA MENOS. Eso que llaman amor es trabajo no pago.

● No al FMI. No al pago de la deuda. Basta de Ajuste. NI UNA MENOS .¡LA DEUDA ES CON NOSOTRES! Con vida, libres y desendeudades nos queremos

● Paridad en los sindicatos. Modificación de la Ley de asociaciones sindicales.. Basta de utilizar estatutos para violentarnos políticamente.

● condiciones dignas de trabajo para la economía popular

● Derecho a la desconexión fuera de jornada laboral y durante los períodos de licencias

● Igualdad de representación en gremios y sindicatos.

● Sindicatos libres de violencia machista. Acompañamiento a quienes denuncian violencia. Protocolos efectivos contra la violencia de género

● Repudiamos la violencia que viene padeciendo Norma Mores por parte de la conducción de UTHGRA. ¡No nos callamos más!

● Capacitación en Ley Micaela en Sindicatos públicos y privados

● Cumplimiento del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra el acoso laboral

● Despenalizacion del Trabajo Sexual. Basta de estigma. Basta de clandestinidad. Modificación de la ley anti trata YA!

● Derechos laborales y sociales para les trabajadores sexuales

● Reconocimiento de la personería gremial que nuclea a lxs trabajadorxs de cadeterías, mensajerías y aplicaciones de reparto. Basta de acoso callejero! NI UNA MENOS. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotres

● ¡Ni una migrante menos! Ninguna persona es ilegal. ¡Migrar no es delito!

● Basta de femicidios territoriales y políticos. Somos defensoras no terroristas!

● Justicia para las lideresas sociales criminalizadas y encarceladas en en Abya Yala. , Lolita Chavez, Carmen y Laura Villalba- LIBERTAD a Milagro Sala

● Basta de hostigamiento a las defensoras del pueblo garífuna! Sus luchas son nuestras luchas!

● Justicia para las 56 niñas calcinadas en Guatemala

● A un año del crimen de las niñas en Paraguay, Lilian Mariana y María Carmen Villalba exigimos justicia. #ERANNIÑAS. ¡Aparición con vida de Lichita YA!

● Basta de abusos sexuales perpetrados por las fuerzas de seguridad en Chile y en Colombia.

● Juicio y castigo a los golpistas en bolivia.La wiphala y la pollera se respetan!

● Basta de sometimiento a las mujeres en Afganistán

● ¡Que viva la Revolución del Movimiento de Mujeres de Kurdistán!

JUSTICIA POR: Chiara Paez, Rosalía Jara, María de los Ángeles París, Silvia Suppo, Fabriana Poggiani, Vanesa Celma, Guadalupe Medina, Nerea Barbosa, Vanesa Zabala, Azul Montoro, Pamela Tabares, Sandra Cabrera, Karen Peralta, Raquel Benavidez, Florencia Coria, Julieta del Pino, María Florencia Gómez, Lorena Riquel , Debora Mansilla, Daiana Capacio, Berta Caceres, Mariell Franco, Jessica Olivera, Maria del Rosario Vera, Angie Ríos, Marisell Girardi, Nadie Benitez, Vanesa Olguín, Lilian y Maria del Carmen Villalba, Fatima Florencia Acevedo, EMilse Estefania Gajez, Esther Mamani, Florencia Gomez y para las 231 víctimas de femicidios en el 2021 en el país!