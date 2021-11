El secretario de Salud provincial, Jorge Prieto (foto), anunció ayer que el 70% de la población inscripta en el registro Santa Fe Vacuna ya cuenta con el esquema completo, mientras que el 86% tiene aplicada una dosis. "Esto es más que para festejar, la provincia se ha puesto al hombro un programa de vacunación que va a marcar historia, no solo por lo que estamos logrando, creo que esta ventana de oportunidad que estamos teniendo en la provincia, con un clima que nos acompaña, va a marcar la diferencia con lo que estamos visualizando a nivel mundial", destacó el funcionario. Por otra parte, Prieto sostuvo que la previsión de la cartera sanitaria es cubrir en diciembre al 80% de los habitantes con las dos dosis y avanzar con el refuerzo para los mayores de 60 años y a todo el personal de salud.

En el marco de una recorrida por el vacunatorio instalado en La esquina encendida de la ciudad capital, Prieto precisó en conferencia de prensa que 700 mil personas pasaron por ese vacunatorio, uno de los más grandes de la ciudad de Santa Fe. "En representación de la provincia se brinda un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud en este festejo que para nosotros es muy gratificante, por los avances que tenemos en este mega plan de vacunación, con el 70% de la población vacunada con esquema completo, el 86% con primera dosis".

Según Prieto, "el hecho de que se tenga una gran adhesión en la población que era considerada como reservorio, de 3 a 17 años, y el alto porcentaje de vacunación que llevamos, va a permitir que nuestra provincia, que nuestro país, muestre una imagen diferente frente a lo que estamos viviendo”, en referencia a las informaciones que surgen de distintos países.

No obstante, el secretario de Salud explicó que “esto no implica que la pandemia terminó, todo lo contrario, hay tres indicadores fundamentales: la vacunación, continuar con las medidas de prevención y de mitigación y, por otro lado, de vacunar a una población que es de 3 a 17 años, que para el resto del mundo constituía un reservorio en lo que hacía a la propagación".

Consultado por las personas que aún no se han vacunado, el funcionario explicó con cifras la realidad sanitaria de la provincia: "Hay 3.030.000 inscriptos para una población de 3.500.000. Pero no nos olvidemos que estamos incluyendo en este momento a niños y niñas de 3 a 11 años, y quedarían con el primer grupo de vacunación de los trabajadores de salud, que eran alrededor de 150 mil personas, por lo quedarían unas 220 mil personas que no han adherido al plan de vacunación".

En ese marco, Prieto indicó: "Por eso viene esta etapa reflexiva, donde vamos a poder alcanzar este objetivo fundamental de superar el 80% de vacunas, seguramente en diciembre con esquemas completos. Y hemos comenzado, por recomendación de expertos y por lo que está viniendo y estamos visualizando, esta tercera dosis de refuerzo de vacunas según corresponda".

Finalmente, el secretario de Salud dijo que "las características del virus, en lo que hace a la contagiosidad y el período de incubación es altísimo, lo importante es que sabemos que los porcentajes de internación y de casos graves de esquemas completos es totalmente diferente, en una situación muy diferente a la del año pasado. Hoy pedimos que la gente adhiera al plan de vacunación porque tenemos vacunas disponibles".