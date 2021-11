Relegado a un segundo plano durante la última campaña electoral pero con la mente puesta en la disputa por las candidaturas de Juntos por el Cambio para 2023, Mauricio Macri le dejó en claro ayer a Horacio Rodríguez Larreta y a los radicales que se esperanzan con volver al gobierno que no se desprenderán con facilidad de su figura. “Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que tienen que competir y la gente va a elegir quién conduce y quién acompaña”, lanzó el exlíder de la alianza que también integra la Coalición Cívica, durante un encuentro en la sucursal cordobesa de la Fundación Pensar. Más temprano, el alcalde porteño advirtió que “una coalición más amplia es una condición indispensable para llegar al gobierno”.

El triunfo de la alianza de derecha en las elecciones de medio término, lejos de generar un frente único, derivó en pases de factura en público y en una estampida de posicionamientos de los distintos sectores y dirigentes que sueñan con regresar al gobierno en 2023 y, sobre todo, con encabezar el proceso hacia la presidencia.

En ese contexto se produjo ayer al mediodía la intervención virtual de Macri en el denominado “Encuentro Federal de la Fundación Pensar”, un centro de elaboración de propuestas del PRO. Ante una pregunta de un delegado santafesino sobre cómo se dirimirán las candidaturas en 2023, Macri pidió “reglas de juego de competencia internas claras y transparentes” y sin dar nombres le advirtió a quienes aspiran a candidatearse que tendrán que “competir y la gente va a elegir quién conduce”. De ese modo, el exjefe de Estado amaga con no resignar sus aspiraciones personales de lo que llama un “segundo tiempo” sin antes ser derrotado en las PASO. “La competencia no puede generar un nivel de fricción tal que después no nos permita trabajar en conjunto”, resaltó, y vaticinó que la puja para definir candidaturas comenzará en el segundo semestre de 2022.

El exmandatario pidió además “rescatar” a los cuadros políticos que participaron de su gobierno y luego tomaron distancia, y en el plano económico se mostró partidario de radicalizar el discurso al afirmar que “tiene que haber una claridad absoluta en cuanto al camino y las medidas a adoptar, no hay más lugar para el gradualismo”. El mismo Macri que en 2015 hizo campaña con la consigna “pobreza cero” sugirió ayer que “al que está abajo de la línea de la pobreza no le podemos decir que tiene que esperar décadas para conseguir un empleo” sino que “tienen que ver que las medidas que tomemos generen un cambio en serio”.

“Si no tenés moneda, no tenés crédito; si no tenés leyes laborales serias (sic), nadie va a invertir”, lanzó el líder del Grupo Socma, quien dijo tener “una mirada pesimista sobre cuál va a ser la reacción de los empresarios locales frente a un éxito electoral del 2023”, del que no se permite dudar en público. “No va a ser la misma que en el 2015: vamos a llegar con más poder, con más experiencia, con mejor claridad (sic) de ideas, pero el mundo va a esperar que nosotros primero demostremos que vamos a llevar adelante las reformas para luego acompañarnos”, pronosticó, y propuso “explicarle a la sociedad qué vamos a hacer desde el día cero y demostrar que esta vez el cambio va en serio”.

Rodríguez Larreta, que intervino por videoconferencia a primera hora, le pidió a los dirigentes y cuadros técnicos que participaron del encuentro que trabajen y se preparen para “volver a ser gobierno nacional en 2023”. El jefe de Gobierno que logró un trato privilegiado para la Ciudad de Buenos Aires cuando el macrismo gestionó Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de difundir “una visión de un país más federal” para “transformar la dura realidad de la Argentina”. “Una coalición más amplia es una condición indispensable para llegar al gobierno”, añadió.

Sobre la gestión nacional del Frente de Todos, Larreta expresó que “estamos en un proceso de unitarización de la Argentina” y que “muchísimas provincias dependen del gobierno central de forma política, económica y social, y tenemos una infinidad de recursos naturales que no se usan ni aprovechan”. Señaló también que los resultados de las elecciones legislativas “ratificaron que millones de argentinos le dijeron 'basta' al kirchnerismo y le confiaron a Juntos por el Cambio la responsabilidad de estar a la altura y trabajar para encontrar la salida a esta situación tan dura que estamos viviendo en el país”. Enfatizó que “millones de argentinos están pidiendo construir un país que funcione, que tenga claro a dónde va, y con oportunidades para todos”.

“El hashtag ‘basta’ nos llevó a ganar la elección con el 43 por ciento el 14 de noviembre, pero el 15 de noviembre se acabó el hashtag y hoy somos la esperanza para la sociedad argentina de sacarnos del pozo. Tenemos 98 semanas”, dijo por su parte Franco Moccia, director de la Fundación Pensar y ex funcionario porteño con Larreta. Del encuentro en la Fundación Pensar participó también la titular del Pro, Patricia Bullrich, además de diputados y senadores en ejercicio y recientemente electos.