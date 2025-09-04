A días de las elecciones legislativas provinciales, Carmen de Patagones transita un momento complejo y determinante, en el que el Fuerza Patria busca consolidarse tras recuperar la intendencia luego de una década de gobiernos no peronistas. El municipio que limita con Río Negro y recibe un flujo constante de vecinos entre jurisdicciones, enfrenta hoy una situación política y territorial de alta intensidad.

Desde diciembre de 2023, cuando el intendente Ricardo Marino asumió el cargo tras ocho años de gestión de Juntos por el Cambio y heredó una administración a la que califica de “precarizada”, el municipio bonaerense encaró un plan de obras, con el apoyo de la Provincia, que incluye un paquete de 50 intervenciones, de las cuales 10 ya concluyeron o están próximas a finalizar, a pesar de la paralización nacional de obra pública iniciada por el gobierno de Javier Milei.

En ese panorama electoral, con un Concejo Deliberante que renueva ocho de sus 16 bancas y una oposición fragmentada, Fuerza Patria quiere ganar presencia legislativa para sostener su gestión y ampliar su capacidad de decisión local con los candidatos Franco Balcarce, actual secretario de Hacienda, y Samantha Presa, como primer y segundo concejal.

Su principal desafío no sólo es retener la primera minoría, sino también lograr gobernabilidad tras un primer año y ocho meses en los que encontraron múltiples bloqueos institucionales para avances de proyectos, especialmente en materia fiscal y de financiamiento, según manifiestan desde el gobierno local a Buenos Aires/12. Por otro lado, y también, pisar fuerte en la Legislatura bonaerense con los candidatos a diputados de la Sexta sección, Alejandro Dichiara y Maite Alvado.

Actualmente, Fuerza Patria tiene 5 bancas y renovará 2 (una tiene el PJ y otra el Frente Grande), Juntos por el Cambio posee 4 y también renovará 2, UCR/Somos tiene 3 bancas y renueva 2, mientras que La Libertad Avanza 2 bancas y no renueva ninguna.

Por ello, con el eje de campaña en la obra pública, desde el gobierno local destacan que los diez proyectos que consideran clave que pudieron concretarse son la recuperación del acceso principal a la ciudad por la calle Yrigoyen; la planta potabilizadora de Villalonga; la planta transformadora en Bahía San Blas; la Casa de la Provincia; la finalización de 53 viviendas a partir de fondos propios; la instalación de una red de media tensión en el parque industrial; la red de media tensión en el loteo social Hábitat; avances en la defensa costera; el edificio del ex CEAT N.º 1 convertido en escuela de educación temprana y una reconversión lumínica en todo el partido.

Todas estas obras se desarrollaron en paralelo a una fuerte paralización de iniciativas financiadas por la Nación. El gobierno de Milei suspendió proyectos en curso en Chacra 183 (redes de agua, electricidad, gas, equipamiento, cordón cuneta) por SISU; en Villa del Carmen (pavimento, cloacas, agua, electricidad, equipamiento); la planta depuradora de líquidos cloacales, financiada por ENOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento); y el centro de desarrollo infantil (CDI), ahora en licitación municipal con fondos propios.

El intendente Marino asegura estar en diálogo para reactivar la depuradora, y que otros proyectos pequeños están siendo atendidos con recursos locales, tras rescindir contratos anteriores y pagar saldos de deuda. El mayor obstáculo fue que muchas obras no fueron formalmente transferidas a la provincia y quedaron “sin liberar legalmente”, de acuerdo a lo que explicó.

En ese contexto de ajustes, Marino, detalló que en el primer año de gestión debió resolver deudas con proveedores. "Logramos pagar casi el 85 por ciento de ellas. Sé que no pude llegar a todos lados, pero de a poco lo vamos logrando". "No tener la fiscal aprobada, no pasó nunca, pudimos gobernar haciendo los achiques necesarios, eso nos permitió hacer, terminar y proyectar obras. Esta es una elección importante para la gestión. Vamos a terminar todo lo que iniciamos”, agregó en decaraciones a la prensa local. Esa estrategia de control fiscal y priorización de la obra pública definió el perfil de su administración con apoyo del gobernador, Axel Kicillof, destaca.

En paralelo, el municipio dispuso una recomposición salarial, con un incremento del 250 por ciento en el salario básico "que estaba por el piso", y la renovación de maquinaria vial municipal tratándose de motoniveladoras, palas, camiones, regadores, cargadoras y camionetas para atender la vasta red de caminos rurales comprendida por casi 4.000 kilómetros en un escenario de baja coparticipación y recursos escasos para la provincia de Buenos Aires en general.

Las 10 obras en Carmen de Patagones

La obra sobre calle Yrigoyen fue pensada para revertir años de deterioro. La secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni, detalla en diálogo con este medio: “La renovación completa de todo el acceso consistió en hacer una rotonda de distribución, pavimentación de casi 500 metros, duplicar la calzada y carriles de colectivos, iluminación central nueva. Este es el acceso principal a la ciudad y estamos al lado del puente Villarino que conecta Río Negro con Patagonia”. Por allí, estiman que circulan frecuentemente entre 15 y 20 mil personas.

La planta potabilizadora de Villalonga, también próxima a concluir, beneficiará a unas 10.000 personas entre las localidades de Villalonga y Stroeder: “Villalonga tiene unos 8.000 habitantes y Stroeder unos 2.300. Por eso, esta obra mejora el suministro general porque el acueducto que lleva agua hacia Stroeder”, explica Baffoni.

A su vez, en Bahía San Blas, zona turística de gran afluencia de pescadores y bañera en el partido, una nueva planta transformadora permitirá afrontar la creciente demanda eléctrica, en una zona donde aún no llega el gas. Como expresa Baffoni, “la nueva planta lo que va a abastecer es todo ese sector, va a repotenciar toda la zona para que no haya más inconvenientes con el crecimiento de la población”.

La Casa de la Provincia, otro proyecto de infraestructura considerado clave, había quedado paralizada en 2023, y tras su reactivación por parte del gobierno provincial se retomó la construcción por unos 2.500 millones de pesos. Este edificio albergará delegaciones públicas, justicia, asistencia administrativa y reducirá viajes innecesarios de vecinos hacia el centro cabecera. Según Baffoni, “muchos vecinos tienen que hacer demasiados kilómetros, lo que está haciendo el municipio con el acompañamiento de la provincia es llevar pequeñas delegaciones, un punto de asistencia en cada localidad para achicar las distancias”.

La finalización de 53 viviendas, una obra pendiente desde hacía 20 años, fue encarada íntegramente con fondos y administración municipal por decisión política de Marino, según afirman desde el municipio. Baffoni recuerda que “quedaban 17 viviendas sin terminar, con riesgo de usurpación, pero el intendente tomó la decisión de terminarlas con fondos de la administración municipal”.

Por su parte, el parque industrial, con 82 lotes y 40 empresas en actividad, recuperó media tensión eléctrica, con una inversión de 170 millones de pesos, que tendrá como principal objetivo atraer industrias con alta demanda energética. Baffoni sostiene que este servicio esencial antes impedía el asentamiento de grandes empresas por no contar con este servicio esencial.

En el loteo social Hábitat, iniciado en 2017, aún le faltaba hacer llegar la electricidad a cerca de 800 lotes. La obra, financiada con el recupero de los mismos lotes, se encuentra en etapa de licitación municipal y representa cerca de 200 millones de pesos. Otra obra estratégica es la defensa costera que ante la erosión que amenazaba infraestructura en la ribera del río Negro, el municipio pagó un proyecto técnico y lo incorporó al presupuesto provincial 2025, para licitarlo pronto. Baffoni argumenta que “ya se logró incorporar siendo una obra súper importante y muy necesaria”.

La construcción del edificio del ex CEAT N.º 1, hoy Escuela de Educación Temprana, se completó y contará con nueva infraestructura y equipamiento, incluidas cintas lámparas. Para Baffoni es parte de la lógica de recuperación de obras paralizadas: “esa es la política de la gestión poder ir concluyendo todas las obras que dan inconclusas… la mayoría son de mucha necesidad y sería una gran picardía no hacerlo”. Finalmente, la reconversión lumínica en todo el partido busca modernizar la iluminación, reducir costos operativos y mejorar la prestación pública para los 31.800 personas que viven en el distrito.

La fragmentación opositora

Baffoni conforma un relato de gestión que narra, en términos técnicos y tangibles, cómo avanzan paso a paso con obras sin depender del financiamiento nacional. En un año electoral, esas realizaciones son el principal argumento político de Fuerza Patria en el municipio de la Sexta sección, que con cinco bancas (dos en renovación) aspira a fortalecer su posición en el concejo.

La fragmentación opositora, con Juntos por el Cambio, UCR/Somos Buenos Aires, La Libertad Avanza y nuevas fuerzas libertarias rebeldes (Unión y Libertad, y Unión Liberal), le abre un espacio competitivo abierto y con posibilidades reales de consolidar la continuidad de su gestión con apoyo legislativo local.

En las elecciones legislativas de 2021 de renovación de concejales y consejeros escolares en Carmen de Patagones, Juntos se impuso al obtener 8.302 votos, lo que representó el 48,69 por ciento. En segundo lugar quedó el Frente de Todos, que reunió 7.032 votos, equivalentes al 41,24 por ciento. La diferencia entre ambas fuerzas fue de 1.270 votos. En 2023, el peronismo pegó el salto y llegó a la intendencia.