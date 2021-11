En el primer aniversario de la muerte del Diez hubo innumerables homenajes en todo el planeta, desde el tributo que le brindaron los futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), pasando por el recuerdo de Pelé, Lionel Messi, Emanuel Ginóbili y hasta personalidades de la cultura.

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que a partir de este jueves su histórico edificio ubicado en la calle Viamonte 1366, en el centro porteño, se llamará Diego Armando Maradona.



El fútbol local

La Liga Profesional homenajeó a Diego con un video de futbolistas de los 26 equipos de Primera División. "Todos quisimos jugar como Maradona" fue la leyenda con la que se ideó el tributo al 10.

El video de casi tres minutos comienza con una imagen de un pequeño Lionel Messi diciendo en una entrevista que su ídolo era Maradona, y pasa a otra con el Diego en el Mundial de Estados Unidos 1994 haciendo sus clásicos jueguitos con un pelota de golf.



A continuación, 26 representantes del fútbol de la Primera División imitaron esa genialidad de Maradona, quien tiempo después también la hizo en traje y zapatos cuando visitó la Universidad de Oxford.



Los jugadores que participaron fueron Luis Vázquez (Boca), Matías Tissera (Platense), Matías Pellegrini (Estudiantes), Facundo Kruspzky (Arsenal), Gabriel Hachen (Defensa y Justicia), Sergio Quiroga (Sarmiento), Lautaro Acosta (Lanús), Maximiliano Rodríguez (Newell's), Nahuel Tenaglia (Talleres), Martín Ojeda (Godoy Cruz), Patricio Toranzo (Huracán), Thiago Almada (Vélez), Agustín Urzi (Banfield), Alejandro Martínez (Central Córdoba), Gabriel Florentín (Argentinos), Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Francisco Grahl (Aldosivi), Iván Pillud (Racing), Lucas Licht (Gimnasia), Cristian Menéndez (Atlético Tucumán), Matías Palavecino (Patronato), Gastón González (Unión), Facundo Farías (Colón), Lucas Martínez Dupuy (Rosario Central), Silvio Romero (Independiente) y Milton Casco (River).

"Gracias por inspirar nuestros sueños", fue el mensaje de cierre con una voz en off de Maradona que afirma: "Sin fútbol no se puede vivir".

E l recuerdo de la Pulga

El diario español Marca publicó en las últimas horas la reflexión de Lionel Messi sobre el primer aniversario de la muerte del ídolo durante la entrevista que concedió hace algunos días en París.



"Parece mentira que ya pasó un año; y también a propósito que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años volvió a ser campeón", lamentó Messi en referencia al título que consiguió el seleccionado argentino luego de 28 años.



"La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensamos que en algún momento puede aparecer en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó", agregó el jugador de Paris Saint Germain.



"La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos de él porque tuve la suerte de compartir muchas cosas y vivirlo de cerca", concluyó Messi.

O Rei y la amistad

El brasileño Pelé recordó a Maradona y aseguró que la amistad construida será para "siempre", a pesar de los enfrentamientos a lo largo de la historia.



"Un año sin ti, amigos para siempre", escribió en su Twitter el ex Santos, que atravesó problemas de salud a lo largo de este 2021 y además posteó una fotografía en la que ambos se ven alegres durante su juventud.

: de hecho, el astro argentino lo ayudó a ingresar en el Mundial de Rusia cuando el brasileño llegó en sillas de ruedas por sus dificultades para caminar.

La deuda de Manu

El ex basquetbolista Emanuel Ginóbili también recordó al astro en diálogo con TN y aseguró que mantiene "una deuda de gratitud" con el "Diez" debido a que fue "extremadamente generoso" con él.

"No tuve mucha relación con Diego, tuve tres o cuatro encuentros en los que me manifestó y me mostró una generosidad ilimitada. Dolió mucho haber recibido esa noticia hace un año. Tengo una deuda de gratitud con Diego, tanto con el momento de la fundación, como declaraciones y cuando nos encontramos en unos Juegos Olímpicos. Realmente Diego es parte nuestra", dijo el ex ídolo de los San Antonio Spurs.

En 2019, Maradona dijo del ex basquetbolista en una entrevista con TyC Sports: "Manu Ginóbili está por encima de todo, es como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol. Manu es un fenómeno total, yo creo que es el mejor deportista de la historia de la Argentina. Pasa que hay otro que jugaba con la diez que le pisa los talones", declaró Pelusa por entonces.

"Encima del resto"

Alejandro Dolina dejó sus sentencias respecto de Diego a un año de su muerte, en diálogo con "Las 24 del 10", del equipo de Relatores. "Maradona está encima del resto por razones reales y artísticas. Aunque aparezca otro que tenga condiciones parecidas o mejores números, como es el caso de Lionel Messi, a la leyenda de Diego hay que sumarle toda su vida melodramática, llena de acontecimientos grandiosos, tristes, trágicos y graciosos, además de una personalidad que también admite una colección de adjetivos", apreció el conductor radial y escritor.

"Haber tenido esa vida y esa trayectoria, conduciéndose como él se condujo, viviendo de la manera en que lo hizo, viene como valor agregado a sus maravillosas jugadas. Además, él, como futbolista, tenía un estilo o un destino también trágico. Es decir que Maradona era más héroe que todos los otros grandes jugadores de estos tiempos", concluyó Dolina.

"Genio de zurda inmortal"

La Conmebol se sumó a los mensajes en recuerdo del Diez. "Diego Armando Maradona, sinónimo de fútbol y mística, dejó hace un año el mundo terrenal para pasar hacia el umbral de la eternidad. Héroe argentino, conquistó los corazones de los fanáticos del deporte mundial a base de su extraordinario talento descomunal", introduce la entidad en un comunicado.



"Genio de zurda inmortal. Diego maravilló al mundo desde niño hasta convertirse en el más grande exponente del balompié argentino. Con 33 goles en 90 partidos, guío a su selección a dos finales mundiales, convirtiéndose desde el '86 en una eterna estrella en el firmamento albiceleste", pondera el ente sudamericano.



"El legado de Diego es y será imborrable para el fútbol. La destreza de sus pies y sus dotes de capitán y goleador serán eternamente recordados; y donde esté un niño soñador, ahí estará el corazón de él, del 10, un tremendo jugador y un incansable luchador", continuó.



"Diego Maradona es la denominación de ganador, un sello distintivo del ADN sudamericano y considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Tal vez jamás volveremos a ver un jugador como él, astuto, líder y excelso gambeteador, pero su recuerdo se mantiene vigente en cada rincón donde ruede un balón", concluyó.

El abrazo posible

Damián Juárez, fanático de River, y Luis Manrique, hincha de Boca, protagonizaron hace un año, durante el último adiós a Diego, un abrazo que expresa otro milagro maradoniano: la comunión en su figura, en el fútbol, en la argentinidad.

En una imagen que dio la vuelta al mundo y que les permitió sellar una amistad única, ese punto de contacto siempre posible volvió con el recuerdo de ambos a un año de la partida del Diez.