Serán más de 50 músicas y músicos quienes hoy a partir de las 19, en el Anfiteatro Humberto de Nito, se reúnan para celebrar el legado artístico y humano de Juan José Flores. De esta manera, Flores para Juan contará entre sus filas con las presencias de Sr3 (Sebastián Romero trío), Negras Musas, Mercado Negro, Manzana Verde, Flor de Banda, Simón y Mauri Merlo, Mauro Digerolamo, Los Jardines Líquidos, Ismael Torres, Julio Franchi, Los Cartuchos, La Asaltimbanqui, Camba, La Banda Verde, Solo los lunes y Homenaje a Amy Whinhouse. Las entradas se pueden obtener a través del sistema 1000tickets.com.ar y también durante el día de hoy en el propio Anfiteatro. La totalidad de lo recaudado será destinado al grupo familiar del músico, fallecido prematuramente en el pasado mes de julio con 47 años.

“El Negro era, aparte de un excelente y muy versátil músico, un compañero, un hermano. Hace 13 años yo armé La Banda Verde, y él entró al año siguiente. Con él la banda se transformó, no sólo desde lo musical sino desde la producción y el enfoque artístico. Él modificó muchísimas cosas, tengo mil vivencias, imaginate, tocamos 12 años y fueron muchos shows y mucha convivencia. Los dos dirigíamos la banda y coordinábamos todo. Y hace 3 meses que se me fue una pierna, un hermano, una persona muy querida en el ambiente de los músicos. Tocó con todo el mundo. En el homenaje habrá 50 músicos compartiendo música en la que él participó, y no sólo como bajista –tocaba chamamé, jazz, rock, candombe– sino como productor musical; además de haber sido excelente pintor, diseñador, padre, compañero. Creo que lo mejor de todo para nosotros, que lo queremos tanto, que lo extrañamos muchísimo, será hacer este homenaje, que será muy emotivo, porque también será una especie de despedida, pero arriba del escenario, que era su ámbito, su lugar de confort”, señala Bruno Ferrúa a Rosario/12.

-Me encantó la gráfica.

-¡Es buenísima! La hizo Fede Plano, amigo suyo, también músico y diseñador.

-Justamente, y asumiendo la tristeza, me parece una gráfica coherente con un clima de celebración.

-Va a ser una celebración, porque vamos a estar reunidos amigos de él y porque muchos somos muy amigos entre sí. También va a ser una despedida que le vamos a dar de la mejor manera. Habrá un momento para la distinción que le hizo el Concejo, como músico distinguido post mortem, y que será entregada a Agostina, la compañera de Juan. Y serán tres horas de show, hasta las 23, con muchos artistas muy buenos de la ciudad.

-La Banda Verde es una banda urbana y callejera, lo que quiero decir es que a Juan José la gente de la ciudad lo conocía. Y elegir tocar para la gente es toda una característica.

-La peatonal tiene eso, es una vidriera, y por eso decimos que es nuestra vidriera. Si hay alguien que era un embanderado de la profesión de músico, de estar tocando siempre, era él. Defendió mucho eso, tocar, y él tocaba mucho, mientras otros lo hacen menos y graban más, cada uno a su manera, pero él estaba todo el tiempo tocando para la gente. Con La Banda Verde hay algo que tenemos como premisa y que lo hemos desarrollado con el Negro, y es el brindar un espectáculo callejero que sea de calidad. La Banda Verde tiene un vestuario, un sonido bueno, buenos arreglos, la música –Pau Soka– canta recontra bien, hay buenos músicos. Es una propuesta de calidad, algo que siempre defendía Juan: hacer algo callejero pero con calidad. Él era muy inteligente para manejar todas esas cuestiones.

-Por otro lado, se me viene a la cabeza cierta realidad consecuente con ser artista en Rosario, en donde se trabaja todo el tiempo y más.

-Es muy difícil vivir de ser músico, si bien la visión popular con respecto a esto cambia, está desvalorizado ser músico o artista. ¿Y qué más hacés?, te preguntan. Yo también soy docente, vivo de otra cosa, pero Juan era músico, tenía siempre como ocho bandas, estaba de ensayo en ensayo, arreglando las fechas los fines de semana. Era un defensor del oficio de ser músico, con todos sus vericuetos, porque no es nada fácil vivir de la música, hay que trabajar mucho para tener más o menos un sueldo digno.

-Tengo presente que aun cuando no se sentía bien, fue a tocar con La Banda Verde el mismo sábado que falleció.

-Ese mismo sábado, a la mañana fue a tocar a la peatonal. Juan era así. Un batallador, sin duda, con una polenta tremenda, siempre para adelante, una persona con mucha fuerza para trabajar, para hacer lo que hacía, y eso nos contagió. La Banda Verde hoy funciona y trabaja en muchísimos eventos, y en gran parte es gracias a él. Le estaremos agradecidos siempre, porque él armó el andamiaje de laburo. Muchos de los músicos que van a estar en el homenaje sienten lo mismo, porque él ayudó a mucha gente, fue alguien muy generoso. Qué mejor que homenajearlo.