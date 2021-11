La consagración de River permitió el desahogo de muchos de los protagonistas del plantel, y uno fue el volante Agustín Palavecino. El ex Platense no había comenzado bien su etapa en el club, pero lo revirtió con buenas actuaciones.

"Disfruto muchísimo cada minuto desde que llegue acá, River no es igual al resto. Tenés que estar preparado todos los días, es un desafío constante. Al principio tuvo una nivel bajo, y luego pude levantar con el correr de los partidos", indicó Palavecino.

En el momento de las dedicatorias, el mediocampista expresó: "Me acuerdo de todo, de los seres cercanos porque gracias a ellos uno está acá. Estar en este club que es algo hermoso". La relación con el técnico Marcelo Gallardo fue creciendo y ahora reconoce la capacidad del entrenador. "Gallardo me enseñó que no hay que darse por vencido nunca, aún en los malos momentos. Le estaré siempre agradecido por traerme a River".

Palavecino le dijo a Página/12 que "siempre uno se pone metas, y ahora hay que ir por más. En lo personal y en lo colectivo tenemos que ir por más títulos".

Respecto del partido con Racing, el jugador expresó: "No venía bien yo en el partido, y el gol me sirvió para levantar el ánimo y también el rendimiento. Se lo dediqué a toda mi familia, mi novia y mis padres".

El cordobés Matías Suárez, quien se encuentra lesionado, también fue otro que aportó mucho para el título de River. El delantero habló en medio de los festejos y aclaró que "el grupo es lo más importante. Trabajamos todos para el mismo objetivo, y creo que queda demostrado en cada partido al que le toca jugar que estamos unidos".

"Nuestro objetivo era ganar lo que nos toque jugar, a veces teníamos partidos más complicados y las cosas no salían, pero la idea la teníamos clara siempre", continuó el ex Belgrano y Anderlecht de Bélgica.

Suárez, a partir de la lesión, buscó fortalecerse entre sus seres más íntimos: "La fortaleza la busqué en la familia, pero también en este grupo. Estar acá es una alegría linda y me ayuda mucho. Fue difícil ver todo esto de afuera".

El jugador ve el 2022 con mucho optimismo y espera prepararse bien "para el año que viene, para la Copa Libertadores, que es un objetivo muy importante para todos".

El goleador habló sobre el futuro del técnico Marcelo Gallardo y expresó que "se merece un descanso, y tendrá que pensar bien lo que viene para su futuro. Para nosotros es importante que siga, pero que tome la mejor decisión para él".

