"Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Perdoname por no poder hacer nada", se lamentó el padre del niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y la pareja de la madre en La Pampa en una conmovedora carta de despedida. Pese a lo que sostiene la familia, desde el Poder Judicial de La Pampa negaron la existencia de denuncias por malos tratos hacia el niño. Ayer, domingo, cientos de personas se movilizaron para pedir “justicia por Lucio” y este mediodía, la familia paterna de Lucio irá a los Tribunales para exigir respuestas.

Christian Dupuy, el padre del niño, aseguró que las acusadas y detenidas por el crimen mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia". En una carta publicada en su perfil de Facebook pocas horas después del entierro, el hombre hizo pública su conmoción. "Me dejás con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia", señaló.

Por la muerte de Lucio fue detenida su madre, Magdalena Espósito Valenti (24), y la pareja de esta, Abigail Páez (27).

Dupuy padre recordó que cuando realizaba una videollamada con su hijo, y le preguntaba algo, lo que hacía el niño era "mirar para los costados para ver si alguna (por la madre y su pareja) te estaban escuchando". "Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio.... tenías miedo y yo no me di cuenta", se lamentó.

"Mi 'rusito', mi 'gringo', te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida. Dónde encuentro las fuerzas que me mandás hijo", finalizó el padre en su publicación.

Los signos del maltrato

El abuelo del niño, Ramón Dupuy, aseguró que lo que sucedió "no tiene explicación" para la familia y afirmó que había realizado varias exposiciones en la justicia contra la madre de la víctima. "Hicimos exposiciones, pero nunca fuimos escuchados. Ella se junta con una mujer y ahí empieza todo el calvario. Cuando ella se deshizo del nene se lo dio a mi hijo mayor. Una vez me dijo 'antes de dártelo a vos, lo mató', y lo mató", contó.

El hombre explicó que la mujer, tras separarse del padre de Lucio, se fue a vivir a General Pico, en La Pampa, junto a su pareja, por lo que dejó el cuidado del menor a un tío, de nombre Maximiliano.

"Yo le rogaba que me lo dejara para criarlo. Venía golpeado. Una vez vino con un chichón en la cabeza enorme que nos dijo que justo se había caído en la terminal, pero era de tres o cuatro días atrás", recordó el hombre. Y añadió: "Hablé con un abogado, con un juez, les pedí que no me lo saquen, porque ese nene termina mal, muerto o vendiendo cosas en la calle, y me lo trajeron muerto."

El abuelo de Lucio sostuvo que su madre y la pareja "lo tenían encerrado dos o tres días y luego lo desnudaban y sacaban afuera" de la casa. Entre lágrimas, recordó que cuando le entregaron el cuerpo, su nieto "tenía quemaduras de cigarrillos, pisaduras de zapatillas por todos lados y estaba todo desfigurado".

"Lucio era un ángel, era abrazos, besos, dulzura, besos. Que cambien las leyes, que no haya más chicos muertos", pidió Ramón.

"Justicia para Lucio"

Pasadas las 18 del domingo, más de un centenar de personas se congregaron en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de General Pico, para acompañar a la familia de Lucio en su pedido de justicia.

Visiblemente conmovidos por la situación, Christian, su padre Ramón y su hermano Maximiliano encabezaron la movilización llevando una bandera que pedía “Justicia para Lucio” y una foto del niño.

Varios presentes portaban carteles con mensajes de “Justicia por Lucio”, “Los niños no se tocan”, “Magdalena Espósito – Abigail Páez Asesinas”, “Fuerza familia Dupuy”, y “Que las asesinas paguen”, entre otros.

“Quiero agradecerles a todos los presentes. Es un momento muy duro para nosotros. Quiero agradecerles porque todo esto nos da un poco de fuerza a nosotros. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestras vidas”, dijo Christian, que vestía una remera con una foto de su hijo sonriendo.

Con la voz entrecortada, el joven sostuvo que las dos imputadas por el crimen “se pudran en la cárcel” y que “no va a descansar hasta que se logre lo que se merecen”. “Y todos los que no se hicieron cargo, porque nosotros lo fuimos a buscar, me gustaría que estén acá, que den la cara”, al referirse a los funcionarios judiciales que le dieron la tenencia y guarda del menor a la madre.

Maximiliano, tío de Lucio, aseguró que este lunes al mediodía irán a los Tribunales locales y apuntó directamente a la Secretaría de la Niñez y a la Comisaría Cuarta: “Niñez apoyó sus mentiras (de la madre), nunca comprobó nada. La ley la apoyó y la Justicia es la culpable de esto”. “La justicia la amparaba. Nos quedamos quietos como familia porque la justicia amparaba a la madre, si nos llevábamos al nene, íbamos presos”, finalizó.

La respuesta del Poder Judicial

El Poder Judicial de la Provincia de La Pampa respondió a los reclamos de la familia diciendo que no hubo denuncias ni ningún tipo de presentación judicial por "presuntos maltratos" hacia el niño.

"No hay denuncias, presentaciones ni informes en algún tipo de organismos, ya sea judicial o administrativo de primer, segundo o tercer nivel. No hay nada", detallaron fuentes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes al medio pampeano La Arena.

La fiscal a cargo de la causa es Verónica Ferrero, quien ya tiene en sus manos esta información.