El sábado, en una nueva reunión ordinaria del Congreso provincial del Partido Justicialista salteño, se definió el recambio de autoridades. Y por primera vez tras muchos años de reclamos, disputas y hasta alejamiento estará encabezado casi íntegramente por dirigentes del interior.

Es el caso de quien fue elegido como su presidente, Diego Pérez, oriundo de Rosario de la Frontera, ex diputado y senador por ese departamento, desde la llegada de Sáenz, ocupa el cargo de secretario de Justicia, ahora en la órbita del Ministerio de Seguridad.

El encuentro, que se desarrolló en Cafayate y con modalidad mixta, en donde al menos 90 congresales lo hicieron de manera virtual, dejó conformada la nueva Mesa Directiva, en donde además de Pérez, estará la oranense Patricia Hucena como Vicepresidenta primera, Gustavo Dantur, de Metán, será el Vicepresidente segundo, seguido por la capitalina Edith Cruz. Todos los secretarios también son de distintas localidades, como Marcelo Lazarte, de Güemes; Cintia Vuistaz, de San Martín; Rolando Guaymás de San Carlos, y Marcela Leguina de Anta.

En diálogo con Salta/12, el flamante presidente celebró que había llegado el recambio que venían exigiendo desde hacía años y que en parte se debía al magro resultado de las últimas elecciones provinciales, que no le dejó otro remedio a las cúpulas que ceder ante el pedio de los referentes del interior.

El apoderado provincial, Gastón Galíndez, reconoció que existía ese pedido y que ya generaba tensiones, “porque había muchos de capital y se debía generar mayor equilibrio con los demás departamentos”. Y que a pesar que históricamente la ciudad de Salta le fue “refractaria al justicialismo”, siempre tuvo la mayoría en la Comisión Directiva “sesgando al interior”.

Pérez también aclaró que seguirán el rumbo que hasta aquí tiene el partido en cuanto a integrar ese armado provincial “amplio” y por fuera de la grieta nacional que plantea el gobernador, siendo un espacio más dentro de ese entramado que propone reunir desde integrantes de Juntos por el Cambio hasta pejotistas. Pero en lo nacional se alinearán al Frente de Todos y a Alberto Fernández.

Resta saber qué será de la continuidad de la cuestionada Comisión de Acción Política (CAP) y sus autoridades, y de la vida de Miguel Isa, que tras las elecciones de agosto presentó su renuncia pero que aún no fue tratada. Después del recambio realizaron un homenaje a Marcelo López Arias.

Allegados a ese partido consideraron que en la próxima reunión, en donde se renueven autoridades del Consejo Directivo, muy probablemente se elimine la existencia de la CAP otorgándole más poder a las autoridades partidarias. Aunque Pérez no se animó a adelantar ningún cambio al respecto.

Se conformará un frente aún más amplio

En diálogo con Salta 12, Pérez narró las internas que llevaron conformar un congreso con preponderancia del interior, y adelantó lo que se viene dentro del Partido, tanto a nivel de estructura interna, como en su pertenencia al espacio provincial que tiene como cabeza al gobernador Sáenz.

- ¿Cómo llegó y cómo recibe el nuevo cargo dentro del Congreso del PJ?

- Desde hace tiempo que los congresales el interior, sin querer generar grietas y divisiones con los de Capital porque en definitiva todos pertenecemos a la misma provincia, venimos pidiendo mayor participación en la toma de decisiones en los órganos partidarios. Y que se cree una nueva Comisión en donde 7 de los 8 somos del interior y donde se representan la mayoría de las regiones de la provincia, es una ventana que se abre a una nueva participación y concepción dentro del PJ.

Por eso es una responsabilidad grandísima la que me toca afrontar como presidente, pero estaré acompañado de compañeros y creo que podemos ayudar a fortalecer este camino que la CAP viene marcando en cuanto a discusiones internas que tenemos que darnos, como la de porqué muchos buscan alternativas dentro de otros partidos.

- ¿Y qué va a pasar con la CAP, va a continuar o la idea es que desaparezca y que vuelva a tener más preponderancia el partido?

- Bueno, en definitiva las autoridades también son elegidos por los congresales. Por lo que es una discusión que tendrán que dar los compañeros, yo no quiero sentar una postura porque lo tiene que definir el Congreso. Pero en lo particular creo que la CAP viene marcando un camino para capacitar y formar dirigentes y avanzar con una campaña fuerte de afiliación, que hace tiempo no se concreta, y definir qué va a ser el partido en la construcción frentista que se viene en la provincia.

Después si la CAP debe desmantelarse o no, es una discusión que va en paralelo, primero tenemos que fortalecer el partido y nuestras funciones. Pero creo que ha marcado un rumbo y debemos acompañarlo. No digo que no haya que analizarlo, es una decisión política y seguramente tendremos un Congreso extraordinario para redefinir los congresales nacionales a principios del año que viene y se pueda incluir otro tema, pero hoy tenemos que abocarnos a una discusión distinta, que busque volver a enamorar a los afiliados y que la construcción esté más cerca de la sociedad. Así como recorrer en el interior y reconstituir los órganos partidarios que hay en cada departamento y municipio.

- ¿Cree que esta apertura es un resultado de lo que sucedió en las elecciones provinciales?

- Ayudó sí, sin dudas, a que ese planteo que teníamos tome un poco más de fuerza. Pero si ves la composición de la CAP, también estaba conformada con esa visión y fue antes de las elecciones.

Los congresales reunidos el último sábado

- Pero la CAP fue la que eligió a dedo los candidatos en cada departamento

- A mí me tocó seguir muy de cerca todo el proceso de composición de listas, y trató de escucharse a todos los dirigentes con vocación de ser candidatos. Pero claramente no era una posición fácil, menos sin la posibilidad de definirlo en las Primarias por el tema de la pandemia. Y ameritaba que se tome una decisión como estas.

- ¿Qué posición va a tomar el PJ en cuanto a la tercera vía autónoma y provincial que plantea Sáenz?

- El PJ ya en las últimas elecciones provinciales acompañó al gobernador en una estructura frentista dentro de Gana Salta. Con ese antecedente seguramente seguiremos. Se está gestando una reunión en donde se va a anunciar la conformación de un frente aún más amplio en donde no existan dos alianzas como las de la última vez, sino un solo espacio provincial con todos adentro y lo más probable es que el partido siga acompañando ese camino.

- Entonces seguirán como hasta ahora, diferenciándose de lo nacional en lo provincial y acompañando al FdT en las elecciones Nacionales

- Lo más probable, con la única modificación que a diferencia de las últimas elecciones exista un solo frente oficialista y no dos como Unidos por Salta y Gana Salta.

- Pero eso puede generar nuevos roces en el PJ, porque del otro lado, en Unidos por Salta, había muchos integrantes de Juntos por el Cambio

- Sin dudas, por eso digo que es un proceso y que hay que dialogarlo, hoy no hay nada cerrado y será una discusión que tendremos que dar dentro de ese frente, y que no termine por provocar la huida por parte de otros partidos.

- Dos preguntas con nombres propios. La primera, Marcelo López Arias

- Bueno, a él ayer mismo le hicimos un reconocimiento, porque fue un hombre al que no le tocaron tiempos fáciles, con pandemia y las participaciones en diferentes frentes, tanto nacionales como provinciales, y supo llevarlo con su vocación de diálogo y militancia, siempre con su capacidad conciliatoria. Es digno de destacar su participación en la regularización que tuvo el partido.

- Miguel Isa y su renuncia ¿se acepta o no?

- Eso se tiene que tratar en el Consejo partidario, supongo que a principio de año, mientras tanto seguirá siendo presidente del PJ. No me reuní con él para saber los motivos, pero creo que renunció por los resultados electorales. Ya me juntaré para saber qué piensa y qué quiere, que es lo mejor para el partido a futuro.