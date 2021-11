Otro entrenador argentino, bien conocido y admirado en la historia reciente de las Eliminatorias Sudamericanas, volverá a dirigir en el torneo clasificatorio rumbo a Qatar: se trata de José Pekerman, quien a sus 72 años fue anunciado este martes como el nuevo DT de la Selección de Venezuela, que le entregó sus destinos futbolísticos al histórico formador de las juveniles argentinas, también entrenador de la Mayor de nuestro país y de último paso por Colombia, su última experiencia como DT en 2018 luego del Mundial de Rusia.

"Muchas gracias por el recibimiento. Sé que estoy en el lugar correcto. El camino nos ha acercado. Estamos con mucha ilusión. Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante a la Vinotinto", expresó el propio Pekerman en la conferencia de prensa que oficializó su nuevo cargo, en la que se mostró junto al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez.



Será el tercer seleccionado en la carrera de Pekerman, quien reveló parte del staff que lo acompañará en esta nueva etapa. El argentino confirmó que Fernando Batista -quien se desligó del área de juveniles de la AFA y fue saludado desde las redes oficiales de la Selección argentina- estará en su cuerpo técnico junto con los ex jugadores Patricio Camps (lo acompañó en el seleccionado colombiano durante siete años) y Leandro Cufré. A partir de enero de 2022, dará a conocer el staff completo, aunque se encargó de confirmar también que tendrá bajo su órbita tanto a la Mayor como a las juveniles.

Venezuela se encuentra en el último lugar en la tabla de posiciones en las Eliminatorias rumbo a Qatar, con solo 7 unidades en 14 partidos, producto de dos victorias, un empate y once derrotas. Tras clasificar a Colombia a dos mundiales consecutivos luego de 16 años de ausencias -Brasil 2014 y Rusia 2018-, el veterano entrenador afrontará este nuevo proceso seguramente con los mismos valores que han caracterizado a sus equipos, allí donde el trabajo formativo, la educación, la labor a largo plazo y la continuidad han sido factores importantes y han rendido notables frutos.

En ese sentido, las palabras del argentino apuntaron a su confianza al tomar las riendas de Venezuela, aunque también se refirió a la importancia de los encuentros que completan la fase clasificatoria. "El jugador que se pone la camiseta de la selección debe dar el máximo. Siempre debe haber un objetivo de superarse. El objetivo es la selección, es prioritario, porque quedan cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas", indicó el ex seleccionador de la Argentina entre 2004 y 2006. Y agregó: "Este es el tiempo de maduración a pesar de lo que pasó. El número de jugadores aumentó, las participaciones en copas también. No hablo de resultados, hablo de cuestiones que nos permiten confiar en Venezuela. Hay una decisión de querer hacerlo".

También se refirió a la importancia de Batista para apoyar su proyecto venezolano. "Con tantos años seguí con atención todo el desarrollo del fútbol juvenil de Sudamerica. La clave del fútbol es seguir vivo, seguir actualizado, esto avanza de manera veloz. Estamos pensando en lo que viene. Todo lo que el fútbol permite hoy, se puede modificar y hay elementos para ver la evolución del fútbol. Sigo viendo la necesidad de actualizarse. Por eso la presencia de Batista, nos dará la tranquilidad de alguien que sabe lo que pasa hoy", indicó Pekerman, quien hará su debut el 27 de enero ante Bolivia como local y tendrá como gran objetivo la clasificación al Mundial de 2026.

Al conductor hasta este martes de los destinos de las juveniles argentinas, por su parte, le agradecieron desde el ente madre del fútbol albiceleste. "¡Gracias Fernando y cuerpo técnico por la gran labor realizada estos años!", publicaron desde sus redes sociales oficiales. Su lugar lo podría ocupar el ex mediocampista Javier Mascherano, quien todavía no inició su carrera como técnico y en diciembre finaliza su contrato como director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA.



Pekerman fue bienvenido con un cálido recibimiento, entre aplausos y las palabras de admiración del joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Jorge Giménez reconoció haber ido a buscar al argentino con "valentía y trabajo", porque encontraban en él "un director técnico con compromiso, experiencia, que viniera con un proyecto integral, porque este en el momento de transformar el fútbol nacional. No fuimos solamente a buscar un nombre, sino alguien que quisiera creer en esta transformación". El ex entrenador de las juveniles albicelestes Sub 20 campeonas en Catar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001 inauguró este martes un camino que, a priori, lo unirá por cinco años con la Vinotino en un proyecto que arranca con tanta ambición como esperanza y que vuelve a reconocer la calidad de los entrenadores argentinos que brillan por Sudamérica y todo el mundo.