El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó que "la economía argentina se está recuperando más rápido de lo que se esperaba" y que ya alcanzó "niveles precovid", gracias en buena parte al desempeño del sector manufacturero, con récords de actividad en muchas de sus ramas.



"Organismos internacionales habían pronosticado que recién en 2026 alcanzaríamos el nivel prepandemia y ya lo hemos hecho en 2021", señaló el ministro, algo para lo que, afirmó, "la industria fue fundamental", ya que "62% de los sectores industriales (produce) más que en 2019".



"La rápida recuperación reciente explica por qué tenemos 42.000 empleos industriales más que en diciembre de 2019. La mejora es generalizada: 18 de las 24 ramas industriales tiene más empleo que entonces. Llevamos más de un año recuperando empleo formal; y esta recuperación tuvo lugar en la amplia mayoría de sectores", aseguró Kulfas al participar de la vigésimo séptima Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).



En ese sentido, destacó a sectores como alimentación, maquinaria agrícola, automotriz,, vidrio, calzado, forestoindustria, farmacéutico, electrodomésticos o la producción de ladrillos, todos con récord de producción de al menos 5 años y, en algunos de ellos, el mejor nivel del siglo XXI.



"Esta fuerte recuperación industrial no fue cuestión del azar. Hemos recuperado la política productiva. Nuestra visión es que sin industria no hay nación", afirmó.



También señaló que la industria argentina hace una gran contribución al dinamismo científico y tecnológico, ya que "explica más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo empresario en Argentina”, por lo que llamó a salir del "dogma anti industrial" y la "grieta" de pensar un país sin desarrollo de la industria, que abastezca tanto las exportaciones y como al mercado interno.



"Ambos desarrollos, del mercado interno y externo, son fundamentales. Que crezca el mercado interno a partir de la mejora salarial, la creación de puestos de trabajo y la inclusión social es fundamental no solo para elevar el nivel de vida de nuestra población sino porque es el lugar donde las empresas aprenden a producir mejor y en muchos casos es donde van ganando escala para salir a exportar", afirmó Kulfas.



De todas formas, destacó que "con el mercado interno solo no alcanza, y es aquí donde la exportación se vuelve fundamental". "Exportar más es condición para que los salarios suban de forma sostenible, ya que más salario es más consumo y más consumo es más producción industrial, y más producción industrial se refleja en más insumos importados", apuntó el ministro.



"Vamos a transformar esta reactivación en crecimiento y este crecimiento en desarrollo económico con inclusión social, para mejorar año a año el bienestar de los habitantes de este país", concluyó.