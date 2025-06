Mientras cientos de simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner viajaban desde distintos puntos del país a Plaza de Mayo para participar de la convocatoria de esta tarde en repudio a la condena y proscripción de la expresidenta y titular del Partido Justicialista, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó la detención de un hombre por presuntas amenazas en un canal televisivo contra el presidente Javier Milei.

El hombre, identificado como Joel Miguel Pessi, fue detenido por una presunta amenazar de muerte al mandatario nacional e insultos mientras estaba al aire en un programa de noticias.

La aprehensión ocurrió mediante el dispositivo de seguridad preventivo que montó el Ministerio en la Autopista General Pablo Ricchieri a la altura del Mercado Central.





"Lo vamos a matar a Milei, al hijo de mil puta de Milei. Hijo de puta, andate. Milei bastardo, hijo de puta. Vendepatria hijo de puta", se lo escucha decir a Pessi en un arrebato de emoción frente a las cámaras, antes de ser detenido.



Ante la viralización del caso, se realizó consulta con Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, quien ordenó la detención del manifestante.

El arrestado quedó incomunicado y fue trasladado hacia la Unidad Operacionales de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UOSP) Ezeiza "para el labrado de actuaciones".

"Se realizó consulta con Juzgado Federal en lo criminal y correccional N° 2 Morón a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, secretaria a cargo del Dr. Galdi, ordenando detención del masculino en calidad de incomunicado", detallaron las autoridades policiales a un medio nacional.



Patricia Bullrich festejó la detención de un manifestante.





En su cuenta de X, Bullrich escribió: "Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata".

"Me retuvieron el documento porque yo salgo en un noticiero puteando con bronca como todo argentino por todo lo que está pasando, y le mandan una orden a la policía por faltarle el respeto a Milei. Me quieren armar una causa", espetó Pessi antes de ser detenido. "Quizás me expresé de una manera mala", reflexionó, aunque contempló exagerada la medida, y enfatizó en que su mensaje apuntaba contra las políticas deshumanizantes y de ajuste de La Libertad Avanza.