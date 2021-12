La comunidad Ava Guaraní que se encuentra asentada en el margen oeste del Río Blanco denunció ayer a la empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos, que administra el ingenio Tabacal, porque los trabajos que realiza en un terraplén impiden la llegada del agua a sus producciones. Además solicitaron que se haga una canalización que les permita recibir parte del recurso hídrico. La denuncia fue radicada por Ariel Martínez, presidente de la comunidad ubicada en el departamento Orán, ante la Comisaría del Barrio Docente.

El escrito se presentó luego de que ayer a las 8 llegaran hasta el río máquinas que, según sostuvo, son de la empresa, a realizar trabajos sobre un terraplén del río que cuenta con una altura de entre tres y cuatro metros. Por la fuerza de las aguas una parte de la pared construida sobre el cauce se derrumbó hace una semana. Esto permitió a su vez que el agua se filtrara hacia los márgenes de la comunidad y permitiera regar las plantaciones.

Los comuneros decidieron pararse frente a las máquinas e impedir la labor que querían realizar trabajadores de la empresa acompañados por policías que cumplían con su servicio adicional. Por el momento los trabajos quedaron suspendidos y la situación no pasó a mayores.

Martínez afirmó que la comunidad se encuentra asentada en el lugar desde 1930 y en ese entonces sus parientes no producían más que para la subsistencia. Por eso las lluvias eran suficientes para regar los cultivos. Pero desde hace unos años, las 48 familias que producen en el lugar empezaron a producir también para la comercialización a nivel local. Además de hortalizas, frutas y verduras, tienen producción porcina y avícola.

El problema de la falta de agua se originó además por la extensión de la sequía que se arrastra en esta zona y el Chaco salteño desde 2018 y que según señalan especialistas en el tema, es consecuencia del cambio climático. Esa modificación tiene como una de las causas las altas tasas de deforestación que hay en la región.

En la denuncia se indicó que se preveía mantener una entrevista con algún referente de la empresa con el fin de acordar la realización de una canalización que permita que la comunidad también pueda abastecerse del agua del río.

Autorización de mantenimiento

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Mauricio Romero, afirmó ante Salta/12 que la empresa cuenta con una autorización para el mantenimiento de obras que impidan que la crecida del río afecte su propiedad durante la época estival, momento en el que los ríos crecen y, a veces, desbordan, por el agua de deshielo y las lluvias locales y en la alta cuenca.

El funcionario sostuvo que no solo hay un mantenimiento del cauce por parte del Ingenio, sino que esta es una zona donde hay otros propietarios y hay gente que “está usurpando lugares que son de propiedad privada”.

Como ejemplo de la necesidad del mantenimiento, afirmó que suele haber problemas sobre la ruta 18, que va a la localidad de Isla de Cañas (que si bien es del departamento Santa Victoria, es más cercana a Orán), que queda afectada por las crecidas del río si no se hacen los mantenimientos necesarios.

Romero afirmó que en caso de que la comunidad de Río Blanco quiera contar con el agua debería avanzar con un pedido de concesión de riego, con el que no contaría hasta ahora. Martínez reconoció ante este medio que no se iniciaron estas gestiones en la Secretaría. “Hay que ver en dónde están las producciones y si es de ellos o de privados”, afirmó Romero. Martínez, en tanto, sostuvo que se encuentran en terrenos fiscales y con posesión ancestral de las tierras. Aunque se hicieron consultas a responsables del Ingenio, no hubo respuestas.