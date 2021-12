Netflix

El poder del perro. Ya disponible. Largometraje.

La nueva entrega de Jane Campion (La lección de piano) es un drama intimista en clave western. Benedict Cumberbatch encarna a Phil Burbank, un brillante y cruel ranchero que recibe la visita de su hermano (Jesse Plemons), esposa (Kirsten Dunst) y el hijo de la mujer (Kodi Smit-McPhee). El quid del relato pasa por el vínculo entre el joven y ese temible terrateniente. “Trata sobre la pasión, el instinto animal que puede ser sexual, vicioso, fuerte y muy peligroso”, describió la distinguida realizadora neocelandesa.

La casa de papel (Volumen 5, parte 2). 3 de diciembre. Serie.

Bandera a cuadros para el bombazo seriófilo más importante de la historia española. El sprint de cinco episodios viene por el lado de la improvisación de la banda de Dalí, lo cual implica un giro narrativo para una fórmula amada y vilipendiada por partes iguales. Alex Pina, creador del heist, prometió un final intenso. ¿O será un hasta luego?

Voir: una mirada al séptimo arte. 6 de diciembre. Serie.

Cuando se supo que David Fincher lanzaría un nuevo proyecto para el gigante de streaming, nadie imaginó que sería un ensayo sobre el séptimo arte. Más allá de la paradoja de tal empresa, la búsqueda va por el lado intimista, reflexiones sobre films clásicos, gajes de la Industria y un “recordatorio sobre por qué el cine ocupa un lugar tan especial en nuestras vidas”. Uno de los nombres implicados en el proyecto es Tony Zhou, creador del canal de You Tube “Every Frame a Painting”.

Imperdonable. 10 de diciembre. Largometraje.

Tras el bombazo de Bird Box: a ciegas, Sandra Bullock retorna a la N roja con otro proyecto hecho para su lucimiento. Se pone en la piel de una mujer que acaba de salir de prisión tras cumplir una larga condena por asesinato. Además del trance de la reinserción social aparece el objetivo de hallar a su hermana. Vincent D'Onofrio y Jon Bernthal completan el elenco.

Fue la mano de Dios. 15 de diciembre. Largometraje.

El evangelio maradoniano según Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza). El opus 9 del director está basado en sus recuerdos de adolescencia durante los ’80 en Nápoles. “Es una coming of age que pretende estilísticamente evitar las trampas de la autobiografía convencional: hipérbole, victimización, piedad, compasión y la indulgencia del dolor, a través de una puesta en escena simple, escasa y esencial. Con música neutra, sobria y fotografía. Y flotando por encima de todo, tan cerca y tan lejos, está Maradona, ese ídolo fantasmal, de metro sesenta y cinco, que parecía sostener la vida de todos en Nápoles, o al menos la mía”, describió el cineasta. La película le valió el reconocimiento en la última edición de la Mostra veneciana.

The Witcher (segunda temporada). 17 de diciembre. Serie.

Hace dos años se estrenó esta adaptación de una saga novelística más conocida por su videojuego con su batalla entre humanos, elfos y demonios luchando en un enclave medieval. Su protagonista es Geralt de Rivia (Henry Cavill), un cazador de monstruos que lucha por sobrevivir en un mundo fantástico que desprecia a los de su clase. La entrega tiene confirmada su continuación.

No miren arriba. 24 de diciembre. Largometraje.

Un asteroide se acerca peligrosamente a la tierra y a nadie parece importarle. O como Adam McKay (La gran apuesta, El Vicepresidente) hizo su propia versión de Dr. Strangelove y Poder que mata juntos. La sátira política y mediática se apoya en diálogos al ritmo de montaña rusa. Eso y un elenco en el que se anotaron Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Ron Perlman y Timothée Chalamet, entre otros.

La niña perdida. 31 de diciembre. Largometraje.

El debut como directora de Maggie Gyllenhaal es con una adaptación de una novela de la italiana Elena Ferrante. Maternidades complejas, unas vacaciones en flashback y el protagónico de Olivia Colman. Es tiempo de nominación a los premios y Netflix lo sabe.

Cobra Kai (cuarta temporada). 31 de diciembre. Serie.

El reboot de Karate Kid sigue dándole fuerte a la retromanía. Aún hay más de la rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) junto con sus aprendices centennials. Otro que volverá es Terry Silver (Thomas Ian Griffith), el lacerante sensei de Karate Kid III. “Desde el inicio de la serie, hemos estado preparando cuidadosamente el momento ideal para develar el regreso del cofundador del dojo Cobra Kai. Ese momento es ahora”, dijeron los responsables de la entrega.

HBO Max

Beforeigners (segunda temporada). 5 de diciembre

Este singular policial noruego que parte de una base tan demencial como sugerente: gente de otras eras -los “extranjeros de antes” del título- aparecen en la Oslo multitemporal. El asesino que buscan Lars (Nicolai Cleve Broch) y Alfhildr (Krista Kosonen) sería nada más u nada menos que el decimonónico Jack el Destripador.

And Just Like That. 9 de diciembre. Serie.

La continuación de Sex & The City que explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad” del grupete neoyorquino ahora con más de 50 años. Están Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) sn de la partida. Quien no aparece es la picante Samantha (Kim Cattrall). La producción contará con 10 episodios de media hora. Preparen los cocktails.

Station Eleven. 16 de diciembre. Miniserie.

En el 2014 la canadiense Emily St John Mandel publicó una novela postapocalíptica que, Covid mediante, alcanza otra resonancia. La producción tiene un tono similar a producciones como Ceguera y Contagio, que desde un plano evocativo, nostálgico y coral ahonda en una tragedia a escala planetaria. La producción de diez episodios “cuenta las historias de los sobrevivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo mientras se aferran a lo mejor de lo que se ha perdido”. Mackenzie Davis y Gael García Bernal son parte del elenco.

Paramount +

South Park: Post Covid. 7 de diciembre. Especial.

En sus comienzos, la serie de Trey Parker y Matt Stone fue un corto en el que Papá Noel y Jesús se peleaban por controlar las navidades. El regalo de este año es un evento especial que imagina a los cuatro fantásticos de ese pueblito ficticio de Colorado ya adultos. El grupete sobrevivió a la pandemia. ¿Matarán a Kenny una vez más?

Los Enviados. 15 de diciembre. Serie.

Producción mexicana de alto rango y thriller místico acerca de dos religiosos enviados por el Vaticano a comprobar una serie de milagros en tierra azteca. Las increíbles sanaciones de un clérigo vuelven la fe algo infernal. El metódico Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y el intuitivo Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) serán los encargados de dar con la respuesta. Juan José Campanella es uno de los directores de la entrega.

Apple TV +

Swan Song. 17 de diciembre. Largometraje

En un futuro cercano, las personas podrán alojar sus recuerdos y sentimientos en un nuevo cuerpo. Mahershala Ali encarna a un enfermo terminal que debe decidir si le deja su experiencia de vida a otro clon. Glenn Close es Melodrama y tecnología a escala humana

Amazon Prime Video

Being The Ricardos. 21 de diciembre. Largometraje

Aaron Sorkin ama a Lucy Ball. El reconocido guionista explora el detrás de escena de la emblemática sitcom y de la relación entre la comediante (Nicole Kidman) y su esposo Desi Arnaz (Javier Bardem). La narrativa seguirá una semana en la vida de la pareja (justamente el tiempo en que tardaban en relizar un episodio de su programa). Esta será su tercera película como director, tras Apuesta maestra y El juicio de los 7 de Chicago.

Disney +

Bienvenidos a la tierra. 8 de diciembre. Serie.

Seis episodios, empaquetados por National Geographic y con Darren Aronofsky (El cisne negro) como productor, en los que Will Smith realiza diversas aventuras naturales junto a los guías más reconocidos en biología marina, montañismo y el polo norte. Se destaca la fotografía en parajes extremos.

El libro de Bobba Fett. 29 de diciembre. Serie

“No soy un cazarecompensas” asegura el misterioso personaje encarnado por Temuera Morrison marcando un cambio temático con The Mandalorian. “Les haré una propuesta que los beneficiará a todos”, dice en el tráiler cual Padrino interespacial reclamando el poder en las tierras antes dominadas por Jabba The Hutt. Luego de esta serie llegarán más producciones con el logo de Lucasfilm: Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi, El Acólito y Ahsoka Tano.

Star +

Godfather of Harlem (segunda temporada). 15 de diciembre. Serie.

La serie protagonizada por Forest Whitaker recrea los últimos años de una leyenda del crimen y repasa las tensiones raciales de los ’60. En esta temporada, Bumpy Johnson continua su lucha por el control de las calles de Harlem y del canal de droga transatlántico. La creación de Chris Brancato se circunscribe a la recreación de Nueva York de antaño, se mencionan figuras históricas y apuesta a la tensión permanente y la explosión del género mafia.

Starzplay

The Great (segunda temporada). 19 de diciembre. Serie

La serie de Tony McNamara sigue el ascenso de Catalina de Rusia en clave satírica y popmoderna. Las licencias históricas, los diálogos picantes, el tono desvergonzado y la puesta en escena manierista son las claves de un relato que bajo su humor esconde las garras del poder. La gran clave de la ficción es la insolencia con la que se trata a la “Historia”. A eso se suman el total desprejuicio en el tono, su anacronismo musical y el manierismo estético de esta sátira. Al elenco, encabezado por Elle Fanning y Nicholas Hoult, se suma Gillian Anderson quien le dará vida a la madre de la reina.